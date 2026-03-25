ДПС за сім місяців стягнула майже 877 млн грн податкового боргу: як працює автоматична система

У серпні 2025 року Державна податкова служба запустила автоматизовану систему стягнення податкового боргу. За 7 місяців роботи до бюджету стягнуто 876,5 млн грн. Кошти було списано з рахунків понад 8,7 тисячі платників податків.

Як пише Delo.ua, про це повідомила в.о. голови ДПС Леся Карнаух.

Лише за перші місяці 2026 року сума стягнень склала 323,1 млн грн. Це на 162 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року. Показник ефективності зріс у 3,1 раза. Результат забезпечено електронною взаємодією між ДПС, Державною казначейською службою та надавачами платіжних послуг.

"Все автоматизовано, без додаткового втручання. Якщо на рахунку боржника є кошти, списання відбувається практично миттєво – без затримок і зайвих процедур", — зазначила Карнаух.

Система мінімізує ризики, що раніше виникали через оформлення паперових документів та технічні затримки. Процес стягнення тепер відбувається значно швидше за рахунок автоматизації обміну даними.

Механізм застосовується за певних умов. По-перше, податковий борг має бути офіційно узгодженим. По-друге, система залучається лише після того, як платник вичерпав усі можливості для добровільної сплати заборгованості.

Важливо враховувати, що автоматизоване стягнення діє тільки щодо юридичних осіб. Питання заборгованості фізичних осіб та ФОПів регулюється іншими законодавчими нормами і належить до компетенції Державної виконавчої служби.

Раніше, у грудні 2025 року, повідомлялося, що автоматизована система стягнення податкового боргу демонструє суттєві результати. Щомісячні обсяги списання боргів зросли більш ніж утричі.