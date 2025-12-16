Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,25

+0,05

EUR

49,65

+0,19

Готівковий курс:

USD

42,35

42,27

EUR

49,90

49,75

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Щомісячне списання податкового боргу зросло втричі — ДПС

податки
Податковий борг в Україні: нова система списання показала ефективність / Depositphotos

В Україні понад три місяці працює автоматизована система стягнення податкового боргу, яка вже демонструє суттєві результати. Щомісячні обсяги списання боргів зросли більш ніж утричі.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресцентр Державної податкової служби.

Про автоматичне списання податкових боргів

"Механізм максимально прозорий, єдиний підхід до всіх. Стосується лише юридичних осіб, які мають податковий борг. Але бурхливе обговорення навколо інструменту не вщухає", – зазначила Леся Карнаух. 

Автоматизована система стягнення податкового боргу не є новою світовою практикою, однак відтепер вона запроваджена і в Україні. Її ключова особливість - максимальна автоматизація процесу та відсутність людського фактору: усі дії здійснюються виключно в межах чинного законодавства, без ручних рішень.

Система застосовується лише до юридичних осіб, які мають податковий борг. Щодня інформаційні системи ДПС автоматично формують актуальні дані про заборгованість, після чого генерується платіжна інструкція. Документ підписується електронним підписом та миттєво передається до Державної казначейської служби. Казначейство перевіряє реквізити та автоматично спрямовує інструкцію до банку, який списує виключно визначену законом суму боргу. Усі операції відбуваються через систему електронних платежів за єдиними правилами.

У ДПС наголошують, що списання податкового боргу не є несподіванкою для платників. У разі виникнення заборгованості податкова служба завчасно інформує компанію та надає достатній час для добровільної сплати. Якщо борг не погашається, ДПС звертається до суду. Водночас у випадках, коли підприємство самостійно задекларувало податкові зобов’язання, але не сплатило їх протягом 90 днів, стягнення здійснюється без судового рішення - відповідно до норм Податкового кодексу України.

Наразі Державна податкова служба напрацювала пропозиції щодо збільшення з 10 до 180 днів терміну подання після демобілізації самозайнятою особою заяви на звільнення від сплати податків.

Автор:
Ольга Опенько