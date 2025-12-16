Щомісячне списання податкового боргу зросло втричі — ДПС

В Україні понад три місяці працює автоматизована система стягнення податкового боргу, яка вже демонструє суттєві результати. Щомісячні обсяги списання боргів зросли більш ніж утричі.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресцентр Державної податкової служби.

Про автоматичне списання податкових боргів

"Механізм максимально прозорий, єдиний підхід до всіх. Стосується лише юридичних осіб, які мають податковий борг. Але бурхливе обговорення навколо інструменту не вщухає", – зазначила Леся Карнаух.

Автоматизована система стягнення податкового боргу не є новою світовою практикою, однак відтепер вона запроваджена і в Україні. Її ключова особливість - максимальна автоматизація процесу та відсутність людського фактору: усі дії здійснюються виключно в межах чинного законодавства, без ручних рішень.

Система застосовується лише до юридичних осіб, які мають податковий борг. Щодня інформаційні системи ДПС автоматично формують актуальні дані про заборгованість, після чого генерується платіжна інструкція. Документ підписується електронним підписом та миттєво передається до Державної казначейської служби. Казначейство перевіряє реквізити та автоматично спрямовує інструкцію до банку, який списує виключно визначену законом суму боргу. Усі операції відбуваються через систему електронних платежів за єдиними правилами.

У ДПС наголошують, що списання податкового боргу не є несподіванкою для платників. У разі виникнення заборгованості податкова служба завчасно інформує компанію та надає достатній час для добровільної сплати. Якщо борг не погашається, ДПС звертається до суду. Водночас у випадках, коли підприємство самостійно задекларувало податкові зобов’язання, але не сплатило їх протягом 90 днів, стягнення здійснюється без судового рішення - відповідно до норм Податкового кодексу України.

Наразі Державна податкова служба напрацювала пропозиції щодо збільшення з 10 до 180 днів терміну подання після демобілізації самозайнятою особою заяви на звільнення від сплати податків.