Ежемесячное списание налогового долга выросло втрое - ГНС

В Украине более трех месяцев работает автоматизированная система взыскания налогового долга, уже демонстрирующая существенные результаты. Ежемесячные объемы списания долгов выросли более чем в три раза.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессцентр Государственной налоговой службы.

Об автоматическом списании налоговых долгов

"Механизм максимально прозрачен, единый подход ко всем. Касается только юридических лиц, имеющих налоговый долг. Но бурное обсуждение вокруг инструмента не утихает", – отметила Леся Карнаух.

Автоматизированная система взыскания налогового долга не новая мировая практика, однако отныне она введена и в Украине. Ее ключевая особенность – максимальная автоматизация процесса и отсутствие человеческого фактора: все действия осуществляются исключительно в пределах действующего законодательства, без ручных решений.

Система применяется только к юридическим лицам, имеющим налоговый долг. Каждый день информационные системы ГНС автоматически формируют актуальные данные о задолженности, после чего генерируется платежная инструкция. Документ подписывается электронной подписью и мгновенно передается в Государственную казначейскую службу. Казначейство проверяет реквизиты и автоматически направляет инструкцию в банк, списывающий исключительно определенную законом сумму долга. Все операции проходят через систему электронных платежей по единым правилам.

В ГНС отмечают, что списание налогового долга не является неожиданностью для плательщиков. В случае задолженности налоговая служба заблаговременно информирует компанию и предоставляет достаточное время для добровольной уплаты. Если долг не погашается, ГНС обращается в суд. В то же время в случаях, когда предприятие самостоятельно задекларировало налоговые обязательства, но не уплатило их в течение 90 дней, взыскание осуществляется без судебного решения – в соответствии с нормами Налогового кодекса Украины.

