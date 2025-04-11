Мобилизированным ФЛП хотят увеличить срок подачи заявления на освобождение от уплаты налогов

Мобилизированные ФЛП, не подавшие заявление в налоговую, продолжают ежемесячно получать налоговые начисления. И часто становятся должниками. ГНС предлагает для этой категории предпринимателей увеличить до 180 дней срок подачи после демобилизации заявления об освобождении от уплаты налогов.

Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко.

"Срок подачи после демобилизации самозанятым лицом заявления на освобождение от уплаты налогов должен быть увеличен. Это моя принципиальная позиция", — заявил чиновник.

Он объяснил, согласно действующему законодательству, мобилизованные ФЛП освобождаются от уплаты и представления отчетности по НДФЛ, единому налогу и военному сбору на весь период службы. Для этого после демобилизации они должны подать в налоговое заявление и копию военного билета или иного документа о призыве на службу в ВСУ. На это отводится всего 10 дней. Но уложиться в такие сроки крайне тяжело.

"ДПС предлагает увеличить этот срок до 180 дней. Этого времени должно быть достаточно, чтобы наши защитники после демобилизации — особенно если нужно лечение — смогли без лишнего стресса и спешки собрать и подать все необходимые документы", — отметил Кравченко .

Кроме того, в ДПС предлагают четко предусмотреть следующее :

авансовые взносы по единому налогу и военному сбору не начисляются мобилизованному ФЛП начиная с месяца, в котором налоговой получена информация о мобилизации, до месяца демобилизации ;

налоги и штрафы, начисленные за этот период, должны быть отменены ;

и штрафы, начисленные за этот период, должны быть отменены если мобилизованный ФЛП не успел выполнить налоговые обязанности в определенные сроки или не подал заявление – он может быть освобожден от ответственности, если сделает это в течение 180 дней после отмены военного положения.

Вместе с тем налоговые обязательства за период службы начисляются в полном объеме, если самозанятое лицо не подала заявление и не воспользовалось правом на увольнение. Это существенно улучшат условия для мобилизованных ФЛП. Налоговая прорабатывает предложения вместе с Минфином.

Напомним, 4 апреля сообщалось, что более 3 тысяч мобилизованных ФЛП имеют налоговый долг почти 30 млн гривен. Они могут быть освобождены от налогов, если подадут заявление по месту налоговой регистрации в течение 10 дней после демобилизации. На практике уложиться в такой срок очень тяжело.