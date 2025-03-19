ФЛП с инвалидностью получат компенсацию на обустройство рабочих мест: детали программы

С 18 марта ФЛП и самозанятые лица с инвалидностью смогут получить компенсацию от государства за расходы на обустройство рабочих мест.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Теперь получить компенсацию за оборудование своего рабочего места специальной мебелью, устройствами, приобретение вспомогательного оборудования, например подъемника или пандуса, смогут люди с инвалидностью, которые являются самозанятыми или ФЛП, или люди, которые планируют открыть свой бизнес.

"Надеемся, что программа поможет еще большему числу людей обустроить инклюзивное рабочее пространство. За время работы эта программа уже стала поддержкой для более чем полутора тысяч работодателей", — сообщила первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко.

Также работодатели могут получить возмещение за оборудование рабочих мест для вернувшихся к работе ветеранов с инвалидностью.

Ранее такая поддержка оказывалась только при найме новых работников. Если ветеран с ранением возвращался на свое рабочее место, работодателю их не выплачивали, это не считалось новым трудоустройством.

Какая сумма компенсации:

до 120 тыс. грн — за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью I группы;

до 80 тыс. грн — для людей с инвалидностью II группы.

Подать заявление на получение компенсации за обустройство рабочего места можно онлайн на портале "Дія" или оффлайн, обратившись в центр занятости по месту хозяйственной деятельности.

Что для этого нужно:

авторизироваться на портале "Дія" с помощью КЭП; заполнить заявление:

указать данные о человеке с инвалидностью и обустроенном рабочем месте;

прикрепить документы, подтверждающие трудоустройство, покупку вспомогательных средств и документ, подтверждающий инвалидность сотрудника/ФЛП/самозанятого лица;

указать IBAN своего счета;

подписать заявление КЭПом.

Рассмотрение заявления длится до 10 рабочих дней. В случае положительного решения в течение 5 дней средства поступят на счет заявителя.

В Минэкономики напомнили, что программа предоставления компенсаций работодателям расходов на обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью Правительство внедрило в августе 2023 года.

Государство инвестирует в инклюзивное трудоустройство

С начала 2025 года работодатели получили по программе 34 млн грн. компенсации за обустройство 448 рабочих мест для людей с инвалидностью. В 2024 году программой воспользовались более 1500 предпринимателей, которые обустроили около 2000 рабочих мест для людей с инвалидностью. Государство компенсировало бизнесу расходы на 129 млн грн.

Программа предоставления компенсации работодателям затрат на обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью является частью флагманского проекта Министерства экономики Украины "Работа без барьеров", реализуемого во исполнение Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине.

Напомним, 7 марта сообщалось о том, что 4500 граждан Украины получили ваучер на безвозмездное обучение от Министерства экономики и службы занятости, чтобы овладеть новой профессией или специальностью или повысить свою квалификацию.