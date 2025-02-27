Президент подписал закон об обеспечении права лиц с инвалидностью на труд

Президент Украины подписал закон №5344-д, принятый Верховной Радой 15 января 2025 года, предусматривающий создание равных возможностей для трудоустройства лиц с инвалидностью в соответствии с европейскими стандартами.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по труду.

Документ имплементирует положения Конвенции ООН о правах лиц с инвалидностью и призван обеспечить доступность рабочих мест, финансовую поддержку предприятий и создание инклюзивной среды.

Ключевые изменения, предусмотренные законом

Умное приспособление. Работодатели получат возможность адаптировать рабочие места для лиц с инвалидностью. Это включает:

корректировка графика работы;

обеспечение специального оборудования и технических средств;

устройство безбарьерного доступа к рабочим местам.

Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью будет покрывать расходы на такие мероприятия или предоставить дотации для их реализации.

Введение денежной поддержки. В рамках реформы предполагается создание государственного фонда социальной защиты лиц с инвалидностью, который будет аккумулировать взносы работодателей. Средства фонда будут направляться на:

активные программы занятости;

поддержку трудоустройства лиц с инвалидностью;

предоставление социальных услуг (персонального ассистента, перевод на жестовой язык и т.д.).

Расширение возможностей для предприятий. Раньше финансовую поддержку могли получать только предприятия общественных организаций с инвалидностью. Теперь на нее могут претендовать и обычные предприятия, если они нанимают определенное в законе количество лиц с инвалидностью.

Новый подход к уплате взносов. Вместо административных штрафов за невыполнение норматива трудоустройства лиц с инвалидностью вводится уплата взноса в поддержку их занятости.

Взнос будет ниже по размеру, чем взимаемые ранее штрафы;

Его уплата станет обязательной для всех работодателей – как частного, так и государственного сектора.

Государственные стандарты по обустройству рабочих мест. Закон предусматривает разработку государственных стандартов приспособления рабочего места для людей с разными формами потери функционала. Это обеспечит единые требования к работодателям вне зависимости от формы собственности предприятия.

Отмечается, что в условиях дефицита кадров, особенно в обострившейся из-за войны и миграции производственной сфере, интеграция людей с инвалидностью в экономику страны станет важным фактором стабилизации рынка труда.

Помимо экономического эффекта этот закон будет способствовать социальной интеграции лиц с инвалидностью, повышению их экономической независимости и благосостояния.

Закон вступит в силу после официального опубликования, а правительство должно создать необходимые подзаконные акты для его реализации.

Напомним, этот закон Верховная Рада Украины приняла еще 15 января.

Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович подчеркнула, что принятый законопроект значительно приближает условия трудоустройства лиц с инвалидностью к европейским стандартам.

Для сравнения она привела пример, что в Европе более 50% людей с инвалидностью работают, тогда как в Украине эта цифра составляет лишь около 16%.