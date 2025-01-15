Рада приняла закон о трудоустройстве лиц с инвалидностью: что изменится

15 января Верховная Рада Украины во втором чтении и в целом приняла законопроект №5344-д, направленный на защиту и поддержку прав лиц с инвалидностью в сфере трудоустройства. Законопроект поддержали 228 депутатов.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Основные положения принятого законопроекта

Расширение количества рабочих мест. Закон предусматривает привлечение органов государственной власти и местного самоуправления для создания рабочих мест для лиц с инвалидностью.

Государственные стандарты оборудования рабочих мест. Вводятся стандарты обустройства рабочих мест для лиц с инвалидностью, включая обеспечение разумным приспособлением.

Работодатели могут получить компенсацию за адаптацию рабочего места работника с инвалидностью через специально созданный фонд, финансируемый из целевых взносов. Подобную компенсацию могут получить и люди с инвалидностью, работающие в качестве физических лиц-предпринимателей (ФЛП), также смогут получить компенсацию на обустройство собственного рабочего места.

Замена штрафов на прозрачные платежи. Вместо штрафов за нетрудоустроенных лиц с инвалидностью предприниматели будут платить прозрачный платеж, направленный на создание рабочих мест.

По словам Гетманцева, принятие закона разрушает систему обогащения на так называемом "бизнесе защиты инвалидов". Новый подход должен обеспечить прозрачность и современность в поддержке людей с инвалидностью, а также устранить существовавшие годами монополии в этой сфере.

"Мы убеждены в том, что никакого бизнеса на лицах с инвалидностью не может быть, поэтому значительно демократизируем и осовремениваем систему помощи и поддержки, ломая многолетнюю монополию", — подчеркнул Гетманцев.

Что изменится для лиц с инвалидностью

Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович подчеркнула, что принятый законопроект значительно приближает условия трудоустройства лиц с инвалидностью к европейским стандартам.

Для сравнения она навела пример, что в Европе более 50% людей с инвалидностью работают, тогда как в Украине эта цифра составляет лишь около 16%.

Социальное сопровождение на рабочем месте. Лицо с инвалидностью получает поддержку посредством социального сопровождения на рабочем месте, включая взаимодействие с работодателем и трудовым коллективом. При необходимости могут быть привлечены персональный помощник или переводчик жестового языка. Профессиональная адаптация. Закон предусматривает привлечение частных агентств по содействию трудоустройству людей с инвалидностью, а также финансирование образования и переподготовки для этой категории граждан. Финансирование обустройства рабочих мест. Внедряются государственные стандарты устройства рабочего места для различных типов потери функциональности. Выбор работодателей. Работодателям предоставляется возможность выбирать: трудоустроить лиц с инвалидностью в пределах установленного норматива или уплатить целевой взнос, средства которого будут направляться в фонд для поддержки трудоустройства лиц с инвалидностью. Поддержка социального предпринимательства. Закон расширяет возможности для предприятий, трудоустраивающих лиц с инвалидностью. Теперь льготы и компенсации могут получать не только предприятия общественных организаций с инвалидностью, но и любые компании, которые обеспечивают рабочие места для этой категории работников. Также расширяются критерии создания предприятий трудовой интеграции и защищенного трудоустройства.

Критика от общественности

В то же время, представители общественных объединений лиц с инвалидностью раскритиковали закон, назвав его противоправным и деструктивным, поскольку более девятисот поправок, внесенных посредством общественности в законопроект после первого чтения были отклонены.

Там считают, что законопроект 5344-д противоречит действующему законодательству и реальным потребностям лиц с инвалидностью.

В частности, документ:

Увольняет значительное количество работодателей от обязанности трудоустраивать лиц с инвалидностью В перечень таких работодателей вошли предприятия, где фиксируется больше всего несчастных случаев или профессиональных заболеваний на производстве. Этот шаг, о котором работодатели мечтали десятилетиями, теперь реализован вопреки предыдущим социальным позициям парламента.

Имитирует евроинтеграцию Законопроект провозглашает стимулирование работодателей к трудоустройству лиц с инвалидностью, однако большинство новшеств являются искаженными или переформулированными нормами действующего законодательства. Минсоцполитики и Фонд социальной защиты еще не выделяли средств на реализацию этих механизмов, а перспективы их финансирования остаются призрачными.

Отменяет финансовую поддержку действующих предприятий Со вступлением в силу закона прекращается финансовая поддержка сотен предприятий, обеспечивающих трудоустройство тысяч людей с инвалидностью, в том числе поставляющих продукцию для Вооруженных Сил Украины.

Отменяет налоговые льготы С 2025 года предприятия общественных объединений лиц с инвалидностью лишатся налоговых льгот, что значительно усложнит их деятельность.

Ликвидирует нормы печати литературы шрифтом Брайля Закон декларирует изготовление аудиокниг и печать литературы для незрячих, однако не определяет ответственных органов и источников финансирования, что ставит под сомнение реализацию этих норм.

Ухудшает обеспечение социальных услуг В законе прописано предоставление услуг социального сопровождения, персонального ассистента и жестового перевода, но механизм их реализации остается неопределенным.

Отменяет финансирование реабилитационных программ Законопроект исключает статьи о трудовой, социальной, профессиональной и физкультурно-спортивной реабилитации лиц с инвалидностью, лишая их поддержки, предусмотренной ранее.

Позволяет увольнение пострадавших на производстве Работодатели получают право увольнять работников, подвергшихся несчастным случаям или профессиональным заболеваниям, при условии выплаты компенсации в трехкратном размере средней зарплаты за полгода.

Декларирует налоговые льготы для предприятий, еще не существующих Закон предусматривает льготы для так называемых предприятий трудовой интеграции, но их создание и функционирование пока не реализовано.

Законопроект противоречит Бюджетному и Налоговому кодексам Украины, а также Регламенту Верховной Рады. Его реализация требует внесения изменений в многочисленные кодексы и законы, что значительно усложняет его внедрение.

Добавим, что Европейская Бизнес Ассоциация также призвала Верховную Раду не принимать предложенные Гетманцевым изменения к подходам к трудоустройству людей с инвалидностью.