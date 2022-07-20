Бизнес призывает отклонить законопроект Гетманцева об изменении подходов к трудоустройству лиц с инвалидностью

Европейская Бизнес Ассоциация призывает Верховную Раду не принимать предложенные депутатом Данилом Гетманцевым изменения подходов к трудоустройству людей с инвалидностью.

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Как отмечается в сообщении объединения, соответствующие нововведения содержатся в законопроекте №7433. Его комитет Рады по финансам, налоговой и таможенной политике, возглавляемый самим автором документа, уже рекомендовал к принятию в первом чтении, причем с сокращением срока подготовки ко второму чтению.

Документом предлагается изменить подход к расчету количества рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью. Сейчас же работодатели самостоятельно производят такие расчеты и ежегодно представляют их в виде отчета о занятости и трудоустройстве лиц с инвалидностью по форме №10-ПОІ.

Однако проект предлагает переложить эту обязанность на территориальные отделения Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью, которые будут получать необходимые данные от Пенсионного фонда.

"С одной стороны, бизнес освобождается от обязанности представлять еще один отчет, фактически дублирующий информацию в рамках квартальной отчетности по НДФЛ и ЕСВ. С другой – данные, которыми будут оперировать государственные органы, самостоятельно собирая и обрабатывая информацию с помощью электронных реестров, могут нуждаться в уточнении и/или корректировке... В проекте закона возможность вносить корректировку не предусмотрена", - аргументируют в ЕБА.

Во-вторых, документ предлагает установить слишком короткий период между получением информации об исполнении норматива и предельным сроком уплаты штрафа за невыполнение норматива.

Так, расчет количества рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью предлагают посылать компаниям до 1 апреля, а время для уплаты штрафа за невыполнение норматива оставить действующее – до 15 апреля.

"Таким образом, фактически нивелируется право работодателя обжаловать результаты, в том числе за счет исправлений в представленных отчетностях за предыдущие периоды, или доказать, что им приняты все зависимые от него меры для недопущения такого правонарушения", - указывают в ассоциации.

Кроме того, глава финкомитета Рады хочет установить в качестве новых оснований для проведения проверок Гоструда выявление признаков нарушений законодательства о трудоустройстве лиц с инвалидностью.

"Это может создать дополнительную нагрузку на бизнес в виде увеличения количества внеплановых мер государственного надзора и контроля в сфере трудовых отношений, проведение которых недавно возобновили, несмотря на военное положение", - недовольны ЕБА.

Там добавляют, что учитывая, что предпринимателей на период военного положения и на первые месяцы после его завершения освободили от обязанности представлять отчеты, бизнесу может быть сложно защищать свои интересы перед инспекторами из-за отсутствия у них необходимой отчетности.

Кроме того, по задумке Гетманцева, законопроект должен решить проблему поддержки занятости лиц с инвалидностью в условиях войны путем улучшения контроля за соблюдением квоты на трудоустройство таких людей и взыскания в необходимых случаях административно-хозяйственных санкций.

Однако вопрос изменения целевого использования поступлений от уплаты компаниями санкций за невыполнение норматива проектом закона не предлагается.

В ЕБА же указывают, что, несмотря на стабильные источники финансирования для создания рабочих мест для лиц с инвалидностью, в частности поступления от штрафов предприятий за невыполнение норматива в Фонд соцзащиты лиц с инвалидностью, фактические объемы расходов непосредственно на эту цель и оплату обучения таких лиц уменьшаются: в 2016 году они составляли 34,6 миллиона гривен, а в 2020 году – уже 22,7 миллиона.

Более того, в 2020-2021 годах предприятиям вообще не была предоставлена финансовая помощь на техническое оснащение действующих или создание новых рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью. И если в начале 2017 года с 2,7 миллиона человек с инвалидностью работали 666,8 тысячи, то по состоянию на конец 2020 года этот показатель снизился до 417,9 тысячи человек, то есть более чем на треть.

В этой связи в ассоциации призывают при рассмотрении законопроекта №7433 хотя бы исключить положения о санкциях за невыполнение норматива трудоустройства лиц с инвалидностью.

При этом там призывают в первую очередь принять новую редакцию законопроекта о создании благоприятных условий для трудоустройства лиц с инвалидностью, получившую №5344-д, которая предусматривает комплексную реформу в этой сфере, а уже затем рассматривать ужесточение мер контроля.

Отметим, что на сайте Рады на данный момент есть только правительственный законопроект №5344, внесенный еще в апреле 2021 года, и три альтернативных ему депутатских, также прошлогодних. Ни один из них Рада так и не рассмотрела.

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