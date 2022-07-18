Рада приняла закон о трудовых договорах с нефиксированным рабочим временем: что он предусматривает

Верховная Рада приняла закон, предусматривающий введение в Украине трудовых договоров с нефиксированным рабочим временем. За принятие в целом соответствующего законопроекта №5161 проголосовало в понедельник 269 депутатов. При этом 14 (все присутствовавших из фракции "Батькивщина") проголосовали против, а еще 13, в том числе шесть "слуг народа" воздержались.

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Документ вводит в Кодекс законов о труде новую статью об особом виде трудового договора, условиями которого заранее не установлено конкретное время выполнения работы, обязанность работника выполнять которую возникает исключительно при ее предоставлении работодателем.

При этом работодатель не будет гарантировать, что такая работа будет предоставляться постоянно, будет самостоятельно определять необходимость и время привлечения работника к работе и объем работы, а также будет в предусмотренный договором срок согласовывать с работником режим работы и продолжительность рабочего времени, необходимого для выполнения соответствующей работы. При этом должны соблюдаться требования законодательства относительно продолжительности рабочего времени и времени отдыха.

Количество трудовых договоров с нефиксированным рабочим временем у одного работодателя не сможет превышать 10% от общего количества трудовых договоров, стороной которых является такой работодатель. Тем, кто использует труд менее 10 работников все же разрешено иметь одного рабочего, работающего с нефиксированным рабочим временем.

За нарушение этой нормы предусмотрен штраф в трехкратном размере минимальной зарплаты, установленной законом на момент выявления нарушения, за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение.

Количество базовых часов, в которые от работника может потребоваться поработать, не может превышать 40 часов в неделю, а количество базовых дней не может превышать 6 дней в неделю.

Работник будет иметь право отказаться от выполнения работы, если работодатель требует выполнения работы вне базовых дней и часов или если ему было сообщено о наличии работы с нарушением минимальных сроков, определенных трудовым договором с нефиксированным рабочим временем.

Отказ работника от выполнения работы в базовые дни и часы будет основанием для привлечения его к дисциплинарной ответственности, кроме случаев временной нетрудоспособности или выполнения государственных или общественных обязанностей.

Заработная плата работнику, работающему по нефиксированному рабочему времени, будет выплачиваться за фактически отработанное время. Минимальная продолжительность рабочего времени работника в течение календарного месяца должна составлять 32 часа (с соответствующей зарплатой), даже если фактически он работал меньше.

Ставка единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (22%) при начислении зарплаты таким работникам будет применяться к определенной базе начисления независимо от ее размера.

При этом законом гарантировано, что такие работники смогут параллельно работать и на других работах и работодатель не сможет запрещать или препятствовать им делать это.

Закон вступит в силу со дня, следующего за днем опубликования. Отметим, что на его принятие ушло почти полтора года: Кабинет министров Дениса Шмыгаля внес его в парламент еще в конце февраля 2021 года, а в первом чтении он был принят в сентябре.

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