Рада разрешила увольнять работников из-за потери производства в результате боевых действий

Верховная Рада разрешила разрывать трудовые договоры по инициативе собственника из-за невозможности обеспечивать работнику условия труда в результате уничтожения производственных, организационных, технических мощностей, средств производства или имущества собственника в результате боевых действий. За принятие в целом соответствующего законопроекта №7251 в пятницу проголосовало 262 депутата.

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Также парламент разрешил прекращать трудовые отношения из-за смерти работодателя-физического лица или самого работника или признания кого-то из них безвестно отсутствующим или умершим, или же из-за отсутствия работника на работе и информации о причинах такого отсутствия более четырех месяцев подряд.

Кроме того, Рада установила, что заработная плата работникам за все время отпуска должна выплачиваться до начала отпуска, если иное не предусмотрено законодательством, трудовым или коллективным договором. Ранее же было предусмотрено, что это должно происходить не позднее чем за три дня до начала отпуска.

Депутаты также отменили жесткую норму о том, что во время военного положения отпуск предоставляется сроком 24 дня, указав, что он "может быть ограничен" 24 днями.

Если продолжительность ежегодного основного отпуска работника больше 24 дней, предоставление неиспользованных в период военного положения дней такого отпуска переносится на период после окончания военного положения. Во время военного положения работодатель сможет отказать работнику в предоставлении неиспользованных дней ежегодного отпуска.

Установлено, что в случае увольнения работника во время военного положения ему все равно должна выплачиваться денежная компенсация за все неиспользованные им дни ежегодного отпуска.

Помимо этого, в законодательство введена норма о том, что возмещение работникам и работодателям связанных с трудовыми отношениями денежных сумм, потерянных в результате вооруженной агрессии, возлагается на государство, осуществляющее военную агрессию против Украины, под которым подразумевается Россия.

Однако кроме этого, такие возмещения смогут поступать и из средств, полученных из соответствующих фондов на восстановление Украины, в том числе из международной помощи. Порядок же такой компенсации должен установить Кабинет министров.