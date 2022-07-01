Рада дозволила звільнювати працівників через втрату виробництва в результаті бойових дій

Верховна Рада дозволила розривати трудові договори з ініціативи власника через неможливість забезпечувати працівникові умови праці внаслідок знищення виробничих, організаційних, технічних потужностей, засобів виробництва чи майна власника в результаті бойових дій. За прийняття в цілому відповідного законопроекту №7251 у п'ятницю проголосувало 262 депутати.

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Також парламент дозволив припиняти трудові відносини через смерть роботодавця-фізичної особи чи самого працівника, або визнання когось із них безвісно відсутнім чи померлим, або відсутність працівника на роботі та інформації про причини такої відсутності понад чотири місяці поспіль.

Крім того, Рада встановила, що заробітна плата працівникам за весь час відпустки має виплачуватися до початку відпустки, якщо інше не передбачено законодавством, трудовим або колективним договором. Раніше ж було перебачено, що це має відбуватися не пізніше ніж за три дні до початку відпустки.

Депутати також скасували жорстку норму про те, що під час воєнного стану відпустка надається терміном 24 дні, вказавши, що вона "може бути обмежена" 24 днями.

Якщо тривалість щорічної основної відпустки працівника більше 24 днів, надання не використаних у період воєнного стану днів такої відпустки переноситься на період після закінчення воєнного стану. У період воєнного стану роботодавець зможе відмовити працівнику у наданні невикористаних днів щорічної відпустки.

Встановлено, що у разі звільнення працівника під час воєнного стану йому всі рівно має виплачуватися грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки.

Окрім цього, до законодавства введено норму про те, що відшкодування працівникам та роботодавцям пов’язаних з трудовими відносинами грошових сум, втрачених внаслідок збройної агресії, покладається на державу, що здійснює військову агресію проти України, під якою мається на увазі Росія.

Однак крім цього, такі відшкодування зможуть надходити і з коштів, отриманих з відповідних фондів на відновлення України, у тому числі з міжнародної допомоги. Порядок такої компенсації має встановити Кабінет міністрів.