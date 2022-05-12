Рада передбачила укладання колективних трудових договорів із фізособами-наймальниками

Верховна Рада передбачила можливість укладення колективного договору фізичними особами, які використовують найману працю. За прийняття в цілому відповідного законопроекту №5266, внесеного Кабінетом міністрів, на засіданні 12 травня проголосували 277 депутатів, повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

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Як зазначає уряд у пояснювальній записці до документу, актуальне законодавство передбачає, що колективний договір укладається на підприємствах, установах та організаціях, які використовують найману працю і мають право юридичної особи, а от участь саме фізособи, яка використовує найману працю, в колективно-договірному регулюванні трудових відносин законодавством не передбачена.

Через це працівники роботодавця-фізособи не могли реалізувати встановлене міжнародними нормами право на укладання колективних договорів.

Прийнятий закон також встановлює обов’язок роботодавця ознайомлювати працівника з текстом колективного договору, змінами і доповненнями до нього; обов’язок сторін забезпечити безперешкодний доступ до тексту договору, можливість його копіювання; обов’язок сторін колективної угоди інформувати про її укладення та внесення до неї змін безпосередньо заінтересованих у цьому суб’єктів.

Строк дії умов колективного договору в разі реорганізації, зміни власника юридичної особи, відокремленого структурного підрозділу юридичної особи встановлено не менше року.

Також Рада привела норми національного законодавства у відповідність із міжнародним в частині ведення переговорів на добровільній основі, встановила зобов’язання для роботодавців повідомляти щодо запланованого масового звільнення профспілкового представника, а також посилила відповідальність за порушення порядку повідомлення роботодавцем профспілок про масове звільнення.

Крім цього, у законодавство включено норми, зокрема, щодо недопущення дискримінації в оголошеннях з працевлаштування, а також надано право особам, що зазнали дискримінації, звернутися до суду із заявою про відновлення порушених прав, відшкодування матеріальної та моральної шкоди.

Як зазначається також у пояснювальній записці, реалізація цього акту матиме позитивний вплив на ринкове середовище, оскільки очікується збільшення кількості суб’єктів сторони роботодавців та зростання кількості членів вже утворених, а також їх зацікавленість у процесі регулювання трудових і соціально-економічних відносин, що дозволить сторонам у перспективі досягати оптимальних конструктивних рішень.

До того ж, вважають у Кабміні, застосування механізмів взаємодії сторін соціального діалогу, адаптованих до сучасних потреб, створить, хоча й не у перші роки дії, стимули для підвищення спроможності територіальних громад, позитивно впливатиме на ринок праці та рівень зайнятості населення, запобігатиме росту безробіття та масовим вивільненням працівників, сприятиме зростанню їхньої заробітної плати та соціального захисту.

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