Кабмін дозволив реєстрацію через "Дію" безробітних, що працювали за цивільно-правовим договором

Кабінет міністрів спростив реєстрацію у Державній службі зайнятості українців, які втратили роботу під час воєнного стану. Як повідомляє прес-служба уряду, відповідну постанову було прийнято 29 квітня.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Так, особи, які не мають повного пакету документів для подання заявки, зможуть стати на облік безробіття за спрощеною процедурою – через додаток або портал "Дія". Йдеться про подання заяви в електронній формі без урахування документів, зокрема документів про освіту, трудової книжки чи документа про військовий облік.

Отримати офіційний статус безробітного можуть люди, які після запровадження воєнного стану працювали на умовах трудового договору, гіг-контракту чи іншого цивільно-правового договору, однак втратили роботу. Уряд гарантує виплату допомоги всім, хто став на облік у встановленому законодавством порядку.

"Держава надає та підтверджує соціальні гарантії для населення. Зокрема, для погашення заборгованості по виплаті допомоги з безробіття Уряд виділив 1,2 мільярда гривень із резервного фонду", – зазначив заступник міністра економіки з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Ігор Дядюра.

Водночас він додав, що пріоритетним завданням є мінімізація безробіття, тому влада активно займається релокацією підприємств, стимулює компенсаціями працевлаштування тимчасово переміщених осіб, а також проводить політику дерегуляції бізнесу.

Нагадаємо, що ще 19 березня уряд визначив порядок реєстрації безробітних, нарахування та виплати допомоги безробітним під час війни, яким дозволив подавати заяву про надання статусу безробітного, призначення допомоги або припинення реєстрації через "Дію" або електронні сервіси Державної служби зайнятості.

Зазначимо також, що 21 квітня Верховна Рада прийняла закон, яким спростила процедуру отримання статусу безробітного. Зокрема, встановлено, що протягом воєнного стану та трьох місяців після нього призначення допомоги по безробіттю ВПО, що не має документів, здійснюється на підставі відомостей, які є в держреєстрах.

При цьому особливості реєстрації, перереєстрації безробітних та обліку обліку осіб, які шукають роботу, а також особливості виплати допомоги з безробіття, відмінні від встановленого порядку, мають встановлюватися Кабміном.