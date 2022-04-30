Кабмин разрешил регистрацию через "Дію" безработных, работавших по гражданско-правовому договору

Кабинет министров упростил регистрацию в Государственной службе занятости украинцев, потерявших работу во время военного положения. Как сообщает пресс-служба правительства, соответствующее постановление было принято 29 апреля.

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Так, лица, не имеющие полного пакета документов для подачи заявки, смогут стать на учет по безработице по упрощенной процедуре – через приложение или портал "Дія". Речь идет о подаче заявления в электронной форме без учета документов, в частности документов об образовании, трудовой книжки или документа о воинском учете.

Получить официальный статус безработного могут люди, которые после введения военного положения работали на условиях трудового договора, гиг-контракта или иного гражданско-правового договора, однако потеряли работу. Правительство гарантирует выплату помощи всем, кто стал на учет в установленном законодательством порядке.

"Государство предоставляет и подтверждает социальные гарантии для населения. В частности, для погашения задолженности по выплате пособия по безработице правительство выделило 1,2 миллиарда гривен из резервного фонда", – отметил заместитель министра экономики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Игорь Дядюра.

В то же время он добавил, что приоритетной задачей является минимизация безработицы, потому власти активно занимаются релокацией предприятий, стимулируют компенсациями трудоустройство временно перемещенных лиц, а также проводит политику дерегуляции бизнеса.

Напомним, что еще 19 марта правительство определило порядок регистрации безработных, начисление и выплату пособия по безработице во время войны, которым разрешило подавать заявление о предоставлении статуса безработного, назначении помощи или прекращении регистрации через "Дію" или электронные сервисы Государственной службы занятости.

Отметим также, что 21 апреля Верховная Рада приняла закон, которым упростила процедуру получения статуса безработного. В частности, установлено, что в течение военного положения и трех месяцев после него назначение пособия по безработице ВПЛ, не имеющим документов, осуществляется на основании сведений имеющихся в госреестрах.

При этом особенности регистрации, перерегистрации безработных и учета учета лиц, ищущих работу, а также особенности выплаты пособия по безработице, отличные от установленного порядка, должен устанавливать Кабмин.