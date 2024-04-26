Польські фермери добилися дотацій від уряду: чи будуть знову блокувати кордон

Уряд Польщі видав розпорядження, яке визначає план допомоги польським фермерам, що останні місяці протестували біля кордону з Україною із вимогою більших пільг і фінансування.

Про це повідомляє RMF FM.

Польські фермери отримають гроші

Як пояснив заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзєйчак, польські фермери, які продали зерно з 1 січня по 10 березня, отримають дотацію в розмірі 200 злотих за тонну.

Для фермерів, які продали зерно з 11 березня і будуть робити це до кінця травня, заплановано 300 злотих за тонну.

За словами Колодзєйчака, правила Європейського Союзу передбачають лише допомогу з розрахунку на гектар, тож розмір допомоги фермерам визначається на основі врожайності за даними Центрального статистичного управління.

Голова канцелярії прем’єр-міністра Польщі Ян Грабєц зауважив, що рішення уряду працює "заднім числом", позаяк переговори з фермерами тривали протягом останніх тижнів та місяців.

"Ми не хочемо ставити тих фермерів, які після зустрічей з прем'єр-міністром вирішили продати зерно, навіть за заниженими цінами, які можна отримати сьогодні, в погане становище", - підкреслив він.

З кінця минулого року фермери в Польщі влаштовували протести, зокрема блокуючи пункти пропуску на кордоні з Україною. Вони вимагали припинити ввезення української сільгосппродукції та пом'якшити екологічні норми ЄС.

Чи буде розблокування кордонів з Польщею постійним чи ситуативним

Розблокування україно-польського кордону почалося завдяки закінченню місцевих виборів, вважає заступник голови ВАР Денис Марчук.

“Закінчився 2-й тур місцевих виборів в Польщі і позиція прем’єр-міністра Дональда Туска у комунікаціях з протестувальниками стала більш жорсткою і радикальною по відношенню до них. Те, що не можна було робити до виборів, стало можливим після виборчого процесу: польський прем’єр-міністр “раптово” згадав, що митні пункти перетину є критично важливими, що органи місцевого самоврядування мають право припинити дії страйкарів, для чого достатньо рішення воєводств. Дональд Туск допускає застосування місцевих органів, щоб вивести протестувальників із прикордонних пунктів”, - пояснює він

На думку Марчука, у польсько-українських перемовинах настає новий етап.

“Оскільки політично важливий процес виборів у Польщі закінчився, зараз переходимо до більш спокійного економічного напрямку: обговорення умов транзиту української продукції. Ще один фактор впливу – це голосування в Європарламенті та продовження політики лібералізації щодо експорту з території України. Слід відзначити, що поляки досягли для себе ряд фінансових пріоритетів від ЄС. Дональд Туск запевнив, що польська влада буде компенсувати ті витрати, які вони понесли начебто через українське зерно. Тому в сукупності всі вимоги практично задоволені. І не випадково, що покращення ситуації настало разом із закінченням другого туру місцевих виборів, що доводить, що у блокаді кордонів питання політики було ключовим”, - вважає Марчук.

Він додав, що залишається відкритим питання, чи буде розблокування кордонів з Польщею постійним чи ситуативним.

“Новий етап перемовин між Україною та Польщею очікується в кінці квітня – на початку травня. Тоді буде ставиться питання про повне розблокування кордонів”, - додав заступник голови ВАР.

Страйк на кордоні

Польські фермери з 9 лютого розпочали акції протесту та заблокували рух через пункти пропуску "Медика – Шегині", "Хребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин". Протестувальники також перешкоджали перевантаженню сільськогосподарських товарів із залізничного транспорту на автомобільний.

Дозвіл на протести від польської влади фермери мали до 9 березня, проте після його закінчення вони так і не пішли з кордону.

У квітні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав протестуючих фермерів припинити блокування кордону з Україною, бо такі дії завдають непоправної шкоди країні, яка продовжує боротися з російською агресією. Після цього протестувальники почали розблоковувати КПП для руху вантажного транспорту.

17 квітня польські фермери припинили блокувати рух вантажівок перед пунктом пропуску "Долгобичув-Угринів".

Вранці 20 квітня польські фермери припинили блокування вантажівок перед пунктами пропуску "Медика – Шегині" і "Корчова – Краківець".

Зазначимо, що з 21 квітня польські фермери частково розблокували пропуск ваговозів через КПП "Рава-Руська – Гребенне", окрім тих, які переміщують товари 1-24 групи УКТЗЕД (товари, що відносяться до сільськогосподарської продукції). До того польські протестувальники взагалі не пропускали фури з України.

Зауважимо, переговори у Варшаві щодо розблокування українсько-польських кордонів та експорту сільськогосподарської продукції між Україною та Польшею тривали понад 5 годин та були непростими, але заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчик своєю неадекватною поведінкою завів перемовини в глухий кут.