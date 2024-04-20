Польські фермери частково розблокують пропуск вантажівок через "Рава-Руська – Гребенне"

Польські фермери планують відновити вʼїзд до Польщі через пункт пропуску "Рава-Руська – Гребенне" вантажівок, за виключенням тих, які переміщують товари 1-24 групи УКТЗЕД (сільськогосподарську продукцію).

Про це йдеться в повідомленні Держприкордонслужби України.

Попередньо рух ваговозів має розпочатися о 08:00 21 квітня.

Нагадаємо, вранці 20 квітня польські фермери припинили блокування вантажівок перед пунктами пропуску "Медика – Шегині" і "Корчова – Краківець".

17 квітня польські фермери припинили блокувати рух вантажівок перед пунктом пропуску "Долгобичув-Угринів". Разом з тим, протягом 16 квітня через пункти пропуску "Ягодин", "Рава-Руська" та "Угринів" вони не пропустили жодної вантажівки в сторону Польщі.

Відновлення страйку на кордоні

Польські фермери 9 лютого знову розпочали акції протесту та заблокували рух через пункти пропуску "Медика – Шегині", "Хребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин". Протестувальники планували перешкоджати перевантаженню сільськогосподарських товарів із залізничного транспорту на автомобільний.

Дозвіл на протести від польської влади фермери мали до 9 березня, проте після його закінчення вони так і не пішли з кордону. 20 лютого фермери посилили протести і вже 4 рази псували українське зерно, яке йшло транзитом.

28 березня у Варшаві зустрілися прем’єр-міністри України і Польщі Денис Шмигаль і Дональд Туск. Сторони обговорили, зокрема, розблокування спільного кордону. Голова польського уряду заявив, що держави близькі до рішення, яке передбачає припинення блокади. Станом на 10 квітня тривало блокування трьох напрямків – "Рава-Руська", "Ягодин" та "Угринів", повідомляв речник ДПСУ Демченко.

За словами заступника міністра економіки – торгового представника України Тараса Качки, протести польських фермерів на кордоні з Україною викликані соціальними та політичними проблемами в самій Польщі. Уряд України постійно підтримує діалог з польськими колегами і сподівається на якнайшвидше розблокування кордону.