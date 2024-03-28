Задоволеними 100% не буде ніхто: Шмигаль повідомив про результати переговорів з Туском

Учасники українсько-польських урядових консультацій обговорили у Варшаві питання, що становлять взаємний інтерес у співпраці, зокрема ситуацію на кордоні й торгівлю.

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Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Є розуміння, як будемо рухатися

"Україна та Польща стратегічні союзники. Маємо чітко розуміти, наскільки значущою є взаємопідтримка і потенціал нашого співробітництва.Обговорили низку питань, які становлять взаємний інтерес у нашій співпраці. Приділили велику увагу складним темам: ситуація на кордоні й торгівля в агросекторі. Розуміємо, як будемо рухатися", - підкреслив очільник українського уряду.

За його словами, Україна очікує від Польщі конкретні відповіді на запропоновані української стороною кроки.

"Уже більша частина з них виконана. Очікуємо заборону Єврокомісією транзиту й експорту з Росії та Білорусі товарів, а також погодження нашої угоди про спільний контроль на пунктах пропуску", - пояснив Шмигаль.

Він сподівається, що сьогоднішні консультації принесуть результат і Україна та Польща знайдуть шляхи врегулювання проблемних питань.

Зброя, кордон, торгівля

Як повідомив Шмигаль, на порядку денному міжурядових консультацій та перемовин із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском сьогодні низка важливих питань.

Зброя для України . Це передбачає, зокрема, створення спільних оборонних підприємств на території України й Польщі.

. Це передбачає, зокрема, створення спільних оборонних підприємств на території України й Польщі. Питання кордонів . Україна потребує “шляхів солідарності”. У польського та українського урядів спільне розуміння важливості цього проєкту. Так само як і спільне розуміння того, що питання кордону необхідно вирішувати комплексно. Україна запропонувала для цього конкретні кроки.

. Україна потребує “шляхів солідарності”. У польського та українського урядів спільне розуміння важливості цього проєкту. Так само як і спільне розуміння того, що питання кордону необхідно вирішувати комплексно. Україна запропонувала для цього конкретні кроки. Торгівля . Першочергову важливість має питання продовження лібералізації торгівлі. Це те, що стосується можливості українських виробників продовжувати поставки своєї продукції в ЄС без мит та тарифів.

. Першочергову важливість має питання продовження лібералізації торгівлі. Це те, що стосується можливості українських виробників продовжувати поставки своєї продукції в ЄС без мит та тарифів. Розвиток інфраструктури та відновлення . Україна надала свої пропозиції щодо, зокрема, будівництва автостради «Краківець-Львів-Броди-Рівне».

. Україна надала свої пропозиції щодо, зокрема, будівництва автостради «Краківець-Львів-Броди-Рівне». Енергетика. Польща допомагає Україні стабілізувати енергосистему шляхом імпорту електроенергії, а будівництво лінії електропередач «Хмельницька АЕС – Жешув»поглиблює інтеграцію української енергосистеми з європейською.

Польща допомагає Україні стабілізувати енергосистему шляхом імпорту електроенергії, а будівництво лінії електропередач «Хмельницька АЕС – Жешув»поглиблює інтеграцію української енергосистеми з європейською. Європейська інтеграція України. Польща буде працювати з Україною, аби перша міжурядова конференція ЄС та України щодо переговорів про вступ до Євросоюзу відбулася вже в першій половині цього року.

Задоволеними 100% не буде ніхто, - Туск

Україна і Польща близькі до рішення щодо зернового питання. Однак воно може всіх не влаштовувати, заявив премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск.

"Ані прем'єр-міністр Шмигаль, ані я, ми не будемо мати 100-відсоткового задоволення, сатисфакції. Але в цьому полягає сучасна політика", - заявив він.

Туск підкреслив, що Україна та Польща шукають рішення, які, можливо, "не будуть всіх повністю влаштовувати".

"Але які будуть захищати основні інтереси польських фермерів і польських виробників, а з іншого боку - українських. Ми шукаємо і ми близькі знайти рішення. Як я вже говорив щодо кількості сільгосппродукції, яка може поставлятися до Польщі. Ми вже близькі до того, щоб транзит, який проходить Польщею, не робив проблем польському ринку", - заявив очільник польського уряду.

Він підкреслив, що Польща захищатиме свої інтереси в ЄС.

"Це рішення, які не зовсім викликають захоплення в української сторони. Але ми шукаємо таких методів, які не були б ні для кого болісними. Я переконаний, що завдяки нашому підходу всі сторони будуть почувати себе зрозумілими. А це найважливіше", - сказав Туск.

Він додав, що радий, що сторони знайшли взаєморозуміння щодо напрямку дій.

Премʼєр Польщі розраховує на розуміння всіх зацікавлених: фермерів і перевізників.

"Щоб ми спільно оцінили позитивно зусилля Варшави в цьому питанні. І що ми зрозуміли, що у спільності інтересів Польщі і України наше майбуття. Щоб ніхто в будь-який спосіб не дозволив Росії чи іншим ворогом поділити нас", - заявив він.

Нагадаємо, сьогодні, 28 березня, українська делегація прибула на переговори до Варшави.

До візити з польської сторни звучали заяви про те, що сьогоднішні українсько-польські міжурядові консультації на рівні прем’єр-міністрів обох країн Дениса Шмигаля і Дональда Туска не принесуть "якийсь прорив".