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Задоволеними 100% не буде ніхто: Шмигаль повідомив про результати переговорів з Туском
Учасники українсько-польських урядових консультацій обговорили у Варшаві питання, що становлять взаємний інтерес у співпраці, зокрема ситуацію на кордоні й торгівлю.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Є розуміння, як будемо рухатися
"Україна та Польща стратегічні союзники. Маємо чітко розуміти, наскільки значущою є взаємопідтримка і потенціал нашого співробітництва.Обговорили низку питань, які становлять взаємний інтерес у нашій співпраці. Приділили велику увагу складним темам: ситуація на кордоні й торгівля в агросекторі. Розуміємо, як будемо рухатися", - підкреслив очільник українського уряду.
За його словами, Україна очікує від Польщі конкретні відповіді на запропоновані української стороною кроки.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
"Уже більша частина з них виконана. Очікуємо заборону Єврокомісією транзиту й експорту з Росії та Білорусі товарів, а також погодження нашої угоди про спільний контроль на пунктах пропуску", - пояснив Шмигаль.
Він сподівається, що сьогоднішні консультації принесуть результат і Україна та Польща знайдуть шляхи врегулювання проблемних питань.
Зброя, кордон, торгівля
Як повідомив Шмигаль, на порядку денному міжурядових консультацій та перемовин із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском сьогодні низка важливих питань.
- Зброя для України. Це передбачає, зокрема, створення спільних оборонних підприємств на території України й Польщі.
- Питання кордонів. Україна потребує “шляхів солідарності”. У польського та українського урядів спільне розуміння важливості цього проєкту. Так само як і спільне розуміння того, що питання кордону необхідно вирішувати комплексно. Україна запропонувала для цього конкретні кроки.
- Торгівля. Першочергову важливість має питання продовження лібералізації торгівлі. Це те, що стосується можливості українських виробників продовжувати поставки своєї продукції в ЄС без мит та тарифів.
- Розвиток інфраструктури та відновлення. Україна надала свої пропозиції щодо, зокрема, будівництва автостради «Краківець-Львів-Броди-Рівне».
- Енергетика. Польща допомагає Україні стабілізувати енергосистему шляхом імпорту електроенергії, а будівництво лінії електропередач «Хмельницька АЕС – Жешув»поглиблює інтеграцію української енергосистеми з європейською.
- Європейська інтеграція України. Польща буде працювати з Україною, аби перша міжурядова конференція ЄС та України щодо переговорів про вступ до Євросоюзу відбулася вже в першій половині цього року.
Задоволеними 100% не буде ніхто, - Туск
Україна і Польща близькі до рішення щодо зернового питання. Однак воно може всіх не влаштовувати, заявив премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск.
"Ані прем'єр-міністр Шмигаль, ані я, ми не будемо мати 100-відсоткового задоволення, сатисфакції. Але в цьому полягає сучасна політика", - заявив він.
Туск підкреслив, що Україна та Польща шукають рішення, які, можливо, "не будуть всіх повністю влаштовувати".
"Але які будуть захищати основні інтереси польських фермерів і польських виробників, а з іншого боку - українських. Ми шукаємо і ми близькі знайти рішення. Як я вже говорив щодо кількості сільгосппродукції, яка може поставлятися до Польщі. Ми вже близькі до того, щоб транзит, який проходить Польщею, не робив проблем польському ринку", - заявив очільник польського уряду.
Він підкреслив, що Польща захищатиме свої інтереси в ЄС.
"Це рішення, які не зовсім викликають захоплення в української сторони. Але ми шукаємо таких методів, які не були б ні для кого болісними. Я переконаний, що завдяки нашому підходу всі сторони будуть почувати себе зрозумілими. А це найважливіше", - сказав Туск.
Він додав, що радий, що сторони знайшли взаєморозуміння щодо напрямку дій.
Премʼєр Польщі розраховує на розуміння всіх зацікавлених: фермерів і перевізників.
"Щоб ми спільно оцінили позитивно зусилля Варшави в цьому питанні. І що ми зрозуміли, що у спільності інтересів Польщі і України наше майбуття. Щоб ніхто в будь-який спосіб не дозволив Росії чи іншим ворогом поділити нас", - заявив він.
Нагадаємо, сьогодні, 28 березня, українська делегація прибула на переговори до Варшави.
До візити з польської сторни звучали заяви про те, що сьогоднішні українсько-польські міжурядові консультації на рівні прем’єр-міністрів обох країн Дениса Шмигаля і Дональда Туска не принесуть "якийсь прорив".