У Польщі не очікують на "прорив" у відносинах з Україною після переговорів

У Польщі не сподіваються, що сьогоднішні українсько-польські міжурядові консультації на рівні прем’єр-міністрів обох країн Дениса Шмигаля і Дональда Туска принесуть "якийсь прорив".

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Про це заявив керівник канцелярії голови Ради міністрів Польщі Ян Грабєць, пише PAP.

За його словами, звичайні консультації готуються багато тижнів, обговорюються усі аспекти співпраці.

“Враховуючи складну ситуацію та підвищений ризик через війну в Україні, ми очікували, що це будуть спрощені консультації, але зараз маємо інформацію, що на зустрічі буде присутній весь український Уряд”, - зауважив Грабєць.

Він додав, що стосовно найбільш проблемних питань консультації між польськими й українськими міністрами тривають ще з 27 березня, а у четвер відбудеться зустріч віч-на-віч прем’єрів Шмигаля і Туска.

Серед запланованих тем переговорів Грабець назвав сільське господарство, питання інфраструктури, безпеки й обороноздатності.

“Але не треба очікувати після цих переговорів якогось прориву, якоїсь конкретної домовленості, наприклад, щодо питань сільського господарства. Ми все ще ведемо діалог, і обидві сторони принаймні на сьогодні не повністю досягли згоди”, - наголосив Грабєць.

Він нагадав, що польський уряд підтримує вимоги протестуючих фермерів щодо захисту ринку Польщі від українського зерна.

Також важливою темою переговорів буде цілісність польсько-українських відносин та значення обох країн одна для одної.

“Ми відкрито говоритимемо про все, що нам болить, незважаючи на ту повну підтримку, яку надаємо і всіляко надаватимемо Україні, яка воює проти Росії”, – зауважив Грабець.

Він зазначив, що за результатами цих консультацій не буде підписано угоду, яка регулюватиме торгівлю сільськогосподарською продукцією між двома країнами.

"Позиції з цього приводу розходяться. Важливо, що ми ведемо діалог. Ледь не щодня міністерства економіки чи сільського господарства ведуть переговори з цього питання",- повідомив Грабєць.

Поляки обіцяють непрості переговори з Україною

Влада Польщі обіцяє непрості переговори з Україною, яка хоче лібералізації торгівлі з Європейським Союзом. Під час зустрічі польського та українського урядів, у четвер 28 березня, країни мають підписати протокол розбіжностей та обговорити питання вступу України до ЄС.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск сподівається, що сторони зможуть ухвалити рішення, які задовільнять польських фермерів, але допускає тимчасову зупинку транзиту деяких українських товарів через Польщу.

Міністр сільського господарства має звернутися до Ради міністрів із проханням призупинити транзит українського зерна через територію Польщі з 1 квітня цього року.

Туск наголосив, що польська держава зобов’язана захищати інтереси польських фермерів і сільгоспвиробників. Водночас він нагадав, що Польща з перших днів війни і навіть раніше була на боці України і підтримує Україну всіма доступними засобами.

Також 23 лютого представники польського уряду проігнорували зустріч з українськими колегами. Прем'єр-міністр Шмигаль повідомив, що зустріч із польськими членами уряду на кордоні не відбулася.

Наразі Україна представила "План взаємопорозуміння" з метою розблокування українсько-польського кордону, який складається з п’яти кроків.

28 лютого прем’єр Польщі Дональд Туск сказав, що Польща та Україна обговорювали можливе тимчасове закриття кордону для руху товарів до вирішення накопичених проблем, але українська сторона це не підтвердила.

Торговий представник України Тарас Качка розповів, що під час чотиригодинних переговорів між представниками України та Польщі закриття кордону для руху товарів з Польщею не згадувалася.