В Польше не ожидают "прорыва" в отношениях с Украиной после переговоров

В Польше не надеются, что сегодняшние украинско-польские межправительственные консультации на уровне премьер-министров обеих стран Дениса Шмыгаля и Дональда Туска принесут "какой-то прорыв".

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Об этом заявил руководитель канцелярии главы Совета министров Польши Ян Гребец, пишет PAP .

По его словам, обычные консультации готовятся многие недели, обсуждаются все аспекты сотрудничества.

"Учитывая сложную ситуацию и повышенный риск из-за войны в Украине, мы ожидали, что это будут упрощены консультации, но сейчас имеем информацию, что на встрече будет присутствовать все украинское Правительство", - отметил Грабец.

Он добавил, что по наиболее проблемным вопросам консультации между польскими и украинскими министрами продолжаются еще с 27 марта, а в четверг состоится встреча лицом к лицу премьеров Шмыгаля и Туска.

Среди планируемых тем переговоров Грабец назвал сельское хозяйство, вопросы инфраструктуры, безопасности и обороноспособности.

“Но не следует ожидать после этих переговоров какого-то прорыва, какой-то конкретной договоренности, например, по вопросам сельского хозяйства. Мы все еще ведем диалог, и обе стороны, по крайней мере, на сегодняшний день не полностью достигли согласия”, - подчеркнул Грабец.

Он напомнил, что польское правительство поддерживает требования протестующих фермеров по защите рынка Польши от украинского зерна.

Также важной темой переговоров станет целостность польско-украинских отношений и значение обеих стран друг для друга.

"Мы будем открыто говорить обо всем, что нам болит, несмотря на ту полную поддержку, которую оказываем и всячески будем оказывать Украине, которая воюет против России", - отметил Грабец.

Он подчеркнул, что по результатам этих консультаций не будет подписано соглашение, регулирующее торговлю сельскохозяйственной продукцией между двумя странами.

"Позиции на этот счет расходятся. Важно, что мы ведем диалог. Чуть ли не ежедневно министерства экономики или сельского хозяйства ведут переговоры по этому вопросу",- сообщил Гребец.

Украинская делегация прибыла в Варшаву

Сегодня, 28 марта, украинская делегация прибыла на переговоры в Варшаву, сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

"Начинаем визит в Польшу со встречи с премьер-министром Дональдом Туском. Скоординируем наши вопросы перед совместным заседанием правительств", - отметил Шмигаль.

По его словам, будут обсуждаться вопросы оружия для Украины, ситуация на границе, развитие торговли и инфраструктуры.

"Рассчитываем на прагматический и конструктивный диалог и наработку действенных решений", - подчеркнул Шмигаль.

Поляки обещают непростые переговоры с Украиной

Власти Польши обещают непростые переговоры с Украиной, желающей либерализации торговли с Европейским Союзом. Во время встречи польского и украинского правительств, в четверг 28 марта, страны должны подписать протокол разногласий и обсудить вопросы вступления Украины в ЕС.

Премьер-министр Польши Дональд Туск надеется, что стороны смогут принять решения, которые удовлетворят польских фермеров, но допускает временную остановку транзита некоторых украинских товаров через Польшу.

Министр сельского хозяйства должен обратиться в Совет министров с просьбой приостановить транзит украинского зерна через территорию Польши с 1 апреля этого года.

Туск подчеркнул, что польское государство обязано защищать интересы польских фермеров и сельхозпроизводителей. В то же время, он напомнил, что Польша с первых дней войны и даже раньше была на стороне Украины и поддерживает Украину всеми доступными средствами.