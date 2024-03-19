Из-за блокады польской границы бюджет недополучил 7,7 млрд грн в феврале

Блокировка польско-украинской границы польскими фермерами привела к потере 7,7 млрд грн таможенных платежей.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронировать участие

Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

"Пока дам только одну цифру: расчетные недопоступления таможенных платежей из-за блокирования польскими протестующими автомобильных путей подъезда к пунктам пропуска на границе - 7,7 млрд грн", - сообщил Железняк.

Между тем из-за блокады границы польскими фермерами, которая длится уже больше месяца, украинская экономика потеряла примерно $500 млн (2 миллиарда злотых или 18,8 млрд грн). В условиях российской агрессии это серьезный удар по обороне страны.

По словам главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, из-за блокады границы теряет и польская экономика. Блокировка границы серьезно мешает торговле Польши с Украиной, которая в 2023 году составила примерно €13 млрд, что более чем вдвое превышает объем украинского экспорта в Польшу.

Возобновление забастовки на границе

Польские фермеры 9 февраля снова начали акции протеста и заблокировали движение через пункты пропуска "Медика - Шегини", "Хребенное - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин". Протестующие планировали препятствовать перегрузке сельскохозяйственных товаров с железнодорожного транспорта на автомобильный.

Разрешение на протесты от польских властей у фермеров было до 9 марта, однако после его окончания они так и не ушли с границы.

В зависимости от КПП протестующие пропускают по 1-2 грузовика в час, но 18 февраля протестующие на одном из КПП не пропускали даже гражданские автобусы.

20 февраля в рамках всеобщей забастовки польские фермеры заблокировали все пункты пропуска на границе между Польшей и Украиной.

9 марта польская сторона проинформировала украинских пограничников о планах польских фермеров временно разблокировать движение в направлении пункта пропуска "Краковец" до 13 марта.

Сообщалось, что продолжавшийся несколько часов разговор премьер-министра Польши Дональда Туска 9 марта с представителями фермерских организаций так и не привел к достижению какого-либо соглашения.

11 марта усложнение движения для грузовиков на украинско-польской границе продолжалось, протестующие вместе с представителями полиции останавливали пассажирские автобусы и не пропускали их через границу без объяснения причины.