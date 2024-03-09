Польские фермеры планируют временно разблокировать КПП "Краковец"

Польская сторона проинформировала украинских пограничников о планах польских фермеров временно разблокировать движение в направлении пункта пропуска "Краковец".

Об этом в эфире телемарафона сказал спикер ГПСУ Андрей Демченко, передает "Европейская правда".

"Нам сообщили, что это может продолжаться где-то до 13 марта. Но будет ли это соблюдено, действительно ли до 13 числа фактически разблокируют направление пункта пропуска "Краковец", будем смотреть", – отметил он.

По состоянию на утро 9 марта в очередях по всем направлениям находятся примерно 2300 грузовиков. Польские фермеры усложняют или практически делают невозможным их проезд.

"Самая сложная ситуация напротив пунктов пропуска "Ягодин" и "Шегини". Фактически там польские фермеры вообще не пропускают грузовики, следующие в сторону Польши", – указал Демченко.

Он уточнил, что за минувшие сутки, 8 марта, в сторону Украины через "Ягодин" въехали около 70 грузовиков, через "Шегини" - около 20.

В то же время, отметил Демченко, другие категории транспорта – легковые автомобили и автобусы, польские фермеры не блокируют, а в украинские пункты пропуска прибывают гуманитарные и другие важные грузы.

Возобновление акции протеста на границе

Польские фермеры 9 февраля снова начали акции протеста и заблокировали движение через пункты пропуска "Медика - Шегини", "Хребенное - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин". Протестующие планировали препятствовать перегрузке сельскохозяйственных товаров с железнодорожного транспорта на автомобильный.

Разрешение на протесты от польских властей фермеры имеют до 9 марта, однако уходить с границы после их окончания не планируют.

В зависимости от КПП протестующие пропускают по 1-2 грузовика в час, но 18 февраля протестующие на одном из КПП не пропускали даже гражданские автобусы.

20 февраля в рамках всеобщей забастовки польские фермеры заблокировали все пункты пропуска на границе между Польшей и Украиной.

Между тем из-за блокады границы польскими фермерами, которая длится уже почти месяц, украинская экономика потеряла примерно $500 млн (2 миллиарда злотых или 18,8 млрд грн). В условиях российской агрессии это серьезный удар по обороне страны.

По словам главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, из-за блокады границы теряет и польская экономика. Блокировка границы серьезно мешает торговле Польши с Украиной, которая в 2023 году составила примерно €13 млрд, что более чем вдвое превышает объем украинского экспорта в Польшу.