Польша ведет неофициальные переговоры с ЕС, чтобы получить уступки для своих фермеров

Польша начала неофициальные переговоры с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен по поводу исключения польских фермеров из некоторых пунктов "зеленого соглашения".

Об этом пишет Onet.

Заместитель министра иностранных дел Анджей Шейна в программе "7-й день недели на Radio ZET" подтвердил, что Польша ожидает и неофициально ведет переговоры с Урсулой фон дер Ляен относительно того, некоторые положения "зеленого соглашения" не будут применяться в Польше и страна получит некоторые исключения как крупный сельскохозяйственный рынок Европы, который является самым близким к Украине.

"Да, это именно происходящее", – подтвердил Шейна. Он добавил, что освобождение от правил будет применяться ко всему, что возможно, а также к поступление продуктов, которые приведут к постоянным сбоям на рынке одной или большинства стран.

Он отметил, что если польским чиновникам удастся договориться о требованиях Польши в ЕС, это будет общая позиция ЕС.

"Я также хочу сказать, и здесь я цитирую премьер-министра Туска, если это затянется, мы введем изменения, мы введем блокировку границ, барьеры и таможенные пошлины в одностороннем порядке" – пояснил замминистра.

Шейн добавил, что во время польско-украинских переговоров, которые состоятся 28 марта, вопроса проблемы на границе стоять больше не будет. Возможно, он имел в виду, что он уже будет решен каким-то иным образом.

Как отметили в ЕП, польские фермеры не хотят имплементации "Зеленого соглашения" ("Green Deal"), импорта сельскохозяйственной продукции из Украины и требуют поддержки животноводства. В свою очередь "Зеленое соглашение" – это пакет законов ЕС, которые призваны позволить Европе достичь климатической нейтральности к 2050 году. Изменения в законодательстве включают, в частности, ограничения на использование пестицидов и удобрений. Они также будут включать в себя реализацию стратегии "от фермы до стола", которая направлена на обеспечение более здоровых продуктов питания.

Польский министр также рассказал, что в переговорах с ЕК президент страна Анджей Дуда не участвует. С представителями украинского правительства польские члены правительства тоже встречаться не хотят.

23 февраля представители польского правительства проигнорировали встречу с украинскими коллегами. Премьер-министр Шмигаль сообщил, что встреча с польскими членами правительства на границе не состоялась.

Ситуация с Польшей вышла за пределы морали

В своем вечернем обращении 3 марта президент Владимир Зеленский сказал, что происходящее на границе с соседней страной вышло за пределы как экономики, так и человеческой морали.

"Нужно найти наконец-то решение и по ситуации, в частности, на польской границе, которая уже давно вышла за пределы и экономики, и морали. Просто невозможно объяснить, как сложности истекающей кровью страны можно использовать во внутренней политической борьбе", - подчеркнул он.

Добавим, что на фоне протестов фермеров ЕС усилит проверку соблюдения транспортниками соглашений, во время экспорта зерна из Украины, пытаясь решить проблемы с протестами польских фермеров и возобновить нормальную торговлю, которая мешает всему Евросоюзу.

Возобновление забастовки на границе

Польские фермеры 9 февраля снова начали акции протеста и заблокировали движение через пункты пропуска "Медика – Шегини", "Позвоночное – Рава-Русская" и "Дорогуск – Ягодин". Протестующие планируют препятствовать перегрузке сельскохозяйственных с железнодорожного транспорта на автомобильный.

Разрешение на протесты от польских властей фермеры должны до 9 марта, однако уходить с границы после его окончания не планируют.

В зависимости от КПП, протестующие пропускают по 1-2 грузовика в час, но 18 февраля протестующие на одном из КПП не пропускали даже гражданские автобусы.

20 февраля в рамках всеобщей забастовки польские фермеры заблокировали все пункты пропуска на границе между Польшей и Украиной.