Все КПП на границе с Польшей заблокированы для движения грузового транспорта, - Госпогранслужба

По состоянию на утро воскресенья, 3 марта, польские протестующие продолжают блокировать движение грузовиков в шести пунктах пропуска на границе с Украиной. В очередях на территории Польши в сторону Украины находится 2,4 тысяч грузовых транспортных средств.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, пишет Укринформ.

Отмечается, что сегодня наибольшую очередь наблюдали в направлении контрольного пункта пропуска "Краковец" и "Ягодин". Всего в очередях всех шести направлениях ожидают около 2,4 тысячи фур.

Между тем, на КПП "Шегини" протестующие до сих пор не пропускают ни одного грузовика, показатели нулевые. Без проблем проезжают только грузовики с гуманитарной помощью.

Сложная ситуация и в пункте пропуска "Ягодин". Там пропускаются только грузовики в направлении Украины - за минувшие сутки проехали всего 70 грузовиков. В то же время, ни одна такая машина не пересекла границу в сторону Польши.

При этом протестующие не блокируют движение легковых автомобилей и автобусов.

Заметим, из-за акций протеста польских фермеров на границе с Украиной есть проблемы с поставкой гуманитарной помощи.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев обнародовал прогноз по поводу потерь бюджета Украины в случае продолжения блокирования польской границы. По его словам, если ситуация не будет решена до конца февраля, бюджет потеряет 7,7 млрд грн.

Возобновление забастовки на границе

Польские фермеры 9 февраля снова начали акции протеста и заблокировали движение через пункты пропуска "Медика – Шегини", "Позвоночное – Рава-Русская" и "Дорогуск – Ягодин". Протестующие планируют препятствовать перегрузке сельскохозяйственных с железнодорожного транспорта на автомобильный.

Разрешение на протесты от польских властей фермеры имеют до 9 марта.

В зависимости от КПП, протестующие пропускают по 1-2 грузовика в час, но 18 февраля протестующие на одном из КПП не пропускали даже гражданские автобусы.

20 февраля в рамках всеобщей забастовки польские фермеры заблокировали все пункты пропуска на границе между Польшей и Украиной.