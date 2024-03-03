Всі КПП на кордоні з Польшею заблоковані для руху вантажного транспорту, - Держприкордонслужба

Станом на ранок неділі, 3 березня, польські протестувальники продовжують блокування руху вантажівок у шести пунктах пропуску на кордоні з Україною. У чергах на території Польщі в бік України перебуває 2,4 тисячі вантажних транспортних засобів.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, пише Укрінформ.

Зазначається, що сьогодні найбільшу чергу спостерігали у напрямку контрольного пункту пропуску "Краківець" та "Ягодин". Загалом в чергах на усіх шести напрямках очікують близько 2,4 тисячі фур.

Тим часом на КПП "Шегині" протестувальники досі не пропускають жодної вантажівки, показники нульові. Без проблем проїжджають лише вантажівки з гуманітарною допомогою.

Складна ситуація й у пункті пропуску "Ягодин". Там пропускаються лише вантажівки у напрямку України - за минулу добу проїхали лише 70 вантажівок. Водночас жодна така машина не перетнула кордон у бік Польщі.

При цьому протестувальники не блокують рух легкових автомобілів і автобусів.

Зауважимо, через акції протесту польських фермерів на кордоні з Україною є проблеми з постачанням гуманітарної допомоги.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев оприлюднив прогноз щодо втрат бюджету України у разі продовження блокування польського кордону. За його словами, якщо ситуацію не буде вирішено до кінця лютого, бюджет втратить 7,7 млрд грн.

Відновлення страйку на кордоні

Польські фермери 9 лютого знову розпочали акції протесту та заблокували рух через пункти пропуску "Медика – Шегині", "Хребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин".Протестувальники планують перешкоджати перевантаженню сільськогосподарських із залізничного транспорту на автомобільний.

Дозвіл на протести від польської влади фермери мають до 9 березня.

В залежності від КПП, протестувальники пропускають по 1-2 вантажівки на годину, але 18 лютого протестувальники на одному з КПП не пропускали навіть цивільні автобуси.

20 лютого в рамках загального страйку польські фермери заблокували усі пункти пропуску на кордоні між Польщею та Україною.