На кордоні з Польшею обмежений рух транспорту: на яких КПП пропускають авто та автобуси

Польські страйкарі розпочали більш жорстке обмеження руху транспортних засобів на кордоні з Україною. На деяких пунктах пропуску рух обмежений для усього виду транспорту.

Про це повідомляє Держприкордонслужба України.

У відомстві надали інформацію про ситуацію на пунктах пропуску на кордоні з Польшею станом на 13.00.

У пункті пропуску "Медика-Шегині" польські фермери повністю заблокували рух вантажівок через пункт пропуску. Термін завершення такого блокування не повідомлявся.

Біля пункту пропуску "Долгобичув-Угринів" протестувальники планують перекрити рух для усіх видів транспорту до 17.00 20 лютого.

У КПП "Зосін-Устилуг" з 13.00 по 16:00 протестувальники мають намір обмежити рух автобусів, вантажних та легкових транспортних засобів в обидвох напрямках. Обіцяють пропускати лише вантажівки з гуманітарною допомогою.

До 21.00 20 лютого протестувальники планують блокувати рух вантажівок на виїзд з Польщі на пункті пропуску "Корчова-Краківець", крім тих, які перевозять критичні вантажі. При цьому, автобуси, мікроавтобуси, легкові автомобілі в обидва напрямки зможуть рухатися безперешкодно.

Протестувальники з 13.00 20 лютого повністю заблокували рух в обох напрямках на КПП "Гребене-Рава-Руська" всіх категорій транспортних засобів, крім тих, які везуть критично важливі вантажі та гуманітарну допомогу.

До 19.00 організатори протесту мають намір повністю заблокувати рух вантажівок на КПП "Дорогуськ-Ягодин" в обидвох напрямках.

Нагадаємо, 20 лютого польські фермери посилили протести на кордоні з Україною. Протестувальники перекрили залізницю та розсипали збіжжя з вантажного вагону на колії.

Зауважимо, через акції протесту польських фермерів на кордоні з Україною є проблеми з постачанням гуманітарної допомоги.

Відновлення страйку на кордоні

Польські фермери 9 лютого знову розпочали акції протесту та заблокували рух через пункти пропуску "Медика – Шегині", "Хребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин".Протестувальники планують перешкоджати перевантаженню сільськогосподарських із залізничного транспорту на автомобільний.

Дозвіл на протести від польської влади фермери мають до 9 березня.

В залежності від КПП, протестувальники планують пропускати по 1-2 вантажівки на годину, але 18 лютого протестувальники на одному з КПП не пропускали навіть цивільні автобуси.

20 лютого в рамках загального страйку польські фермери заблокують усі пункти пропуску на кордоні між Польщею та Україною.