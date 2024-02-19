Блокування транспорту на кордоні матиме важкі наслідки для України та Польщі

Блокування транспорту польськими фермерами на кордоні з Україною матиме важкі соціально-політичні наслідки для обох країн. Протестувальники не пропускали навіть цивільні автобуси.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Він зауважив, що у соціальних мережах шириться відео, в якому натовп польських протестуючих блокував проїзд автобусів з пасажирами.

Також 18 лютого у Польщі на залізничній станції "Дорогуськ" протестувальники намагались блокувати залізничні колії.

Як зазначив Кубраков, він провів термінові перемовини з Яцеком Сєвєрой, головою Бюро нацбезпеки Польщі щодо неприпустимості блокади кордону, зокрема, пасажирського транспорту.

“Блокування кордону – це пряма загроза безпеці країни, що обороняється. Подібні дії негативно впливають на наше протистояння спільному ворогу на ім’я Росія. Жінки та діти, що шукали прихистку від війни і в силу різних причин повертаються додому не можуть ставати заручниками бізнес-інтересів", - наголосив Кубраков.

На його думку, подібні акції та приклади негуманного ставлення до українців на кордоні ЄС можуть бути використані російськими спецслужбами для розбурювання штучного конфлікту між Україною та Польшею.

"Ми очікуємо на конкретні дії польських колег, щодо недопущення таких ситуацій та вирішення проблеми загалом.”, – підкреслив Кубраков.

Крім того, заступник міністра Сергей Деркач перебуває на зв’язку із заступником міністра інфраструктури Польщі Павелом Ганцажем та наголошує, що попри призупинення блокади з боку польських перевізників, ситуація на кордоні стає ще критичнішою.

“Наразі з польського боку кордону заблокованими є 6 пунктів пропуску. Найкритичніша ситуація на пункті пропуску “Ягодин – Дорогуськ”, де взагалі припинився рух вантажного транспорту. Там не пропускаються гуманітарні, швидкопсувні вантажі та паливо. Це прямий вплив на нашу обороноздатність. Також через цей пункт пропуску з України не можуть виїхати порожні вантажівки, що їдуть за критично необхідними товарами. Вони вимушені чекати у понад 15-ти кілометровій черзі для порожніх на пункті пропуску “Нижанковичі – Мальховіце, де тимчасово призупинена реєстрація до єЧерги. Таким чином, водії буквально живуть на дорозі без нормальних умов”, – зауважив Деркач.

Він додав, що посольство України в Польщі 24/7 на зв’язку з польською поліцією та прикордонною службою і негайно реагує на повідомлення про спроби блокади пасажирського транспорту.

Нагадаємо, наразі заблокованим для вільного руху вантажівок є “Ягодин – Дорогуськ”, “Угринів – Долгобичув”, “Устилуг – Зосін”, “Шегині – Медика”, “Рава-Руська – Гребенне” та “Краківець – Корчова”. Завдяки послузі єЧерга з українського боку кордону немає фізичних черг на виїзд, натомість на територій Польщі на дорозі очікують близько 3 тисяч вантажівок.

Зауважимо, через акції протесту польських фермерів на кордоні з Україною є проблеми з постачанням гуманітарної допомоги.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев оприлюднив прогноз щодо втрат бюджету України у разі продовження блокування польського кордону. За його словами, якщо ситуацію не буде вирішено до кінця лютого, бюджет втратить 7,7 млрд грн.

Відновлення страйку на кордоні

Польські фермери 9 лютого знову розпочали акції протесту та заблокували рух через пункти пропуску "Медика – Шегині", "Хребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин". Також протестувальники планують перешкоджати перевантаженню сільськогосподарських із залізничного транспорту на автомобільний.

Дозвіл на протести від польської влади фермери мають до 9 березня.

В залежності від КПП, протестувальники планують пропускати по 1-2 вантажівки на годину, а перед пунктом пропуску "Медика" обмеження торкнутся і легкового транспорту та автобусів.

20 лютого в рамках загального страйку польські фермери заблокують усі пункти пропуску на кордоні між Польщею та Україною.