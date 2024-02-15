Блокада кордону поляками у лютому може коштувати Україні понад 7 млрд грн

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев оприлюднив прогноз щодо втрат бюджету України у разі продовження блокування польського кордону. За його словами, якщо ситуацію не буде вирішено до кінця лютого, бюджет країни втратить 7,7 млрд грн.

Про це він повідомив у Тelegram.

Такі обставини призведуть до невиконання планових показників митниці на вказану суму, що становить серйозний удар по фінансовому становищу України.

"Якщо кордон не буде деблокований до кінця місяця бюджет країни втратить 7,7 млрд. грн. надходжень. Відповідно митниця план на цю суму недовиконає. Для нас це дуже відчутно", - написав він.

Гетманцев підкреслив, що це відчутна втрата для бюджету, особливо у лютому.

Ситуація вимагає негайного вирішення, адже втрати бюджету від блокування кордону мають відчутні наслідки для економіки країни.

Польські фермери планують посилити протести

Нагадаємо, польські фермери 9 лютого відновили акції протесту та заблокували рух через пункти пропуску "Медика – Шегині", "Хребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин". Також протестувальники планують перешкоджати перевантаженню сільськогосподарських із залізничного транспорту на автомобільний.

Дозвіл на протести від польської влади фермери мають до 9 березня.

В залежності від КПП, протестувальники планують пропускати по 1-2 вантажівки на годину, а перед пунктом пропуску "Медика" обмеження торкнуться і легкового транспорту та автобусів.

12 лютого о 10:10 розпочалися акції протесту польських фермерів неподалік від пункту пропуску "Зосін".

20 лютого в рамках 30-денного загального страйку польські фермери планують заблокувати усі пункти пропуску на кордоні між Польщею та Україною, а також та під’їзди до перевантажувальних залізничних станцій та морських портів.

Також є інформація, що до протестів поляків приєднаються чехи. У рамках масової акції, яка відбудеться 22 лютого, чеські фермери влаштують протести на різних пунктах пропуску, де планують зустрітися з колегами з інших країн. Окрім цього, частина аграріїв у понеділок збирається вирушити з важкою технікою до Праги, де хочуть перекрити трасу.

Минулорічна блокада коштувала Україні $1,5 млрд

Внаслідок обмеження руху вантажного транспорту через західні кордони України за листопад і грудень 2023 року українська економіка втратила $1,5 млрд.

За оцінками НБУ, блокада окремих наземних пунктів пропуску через західні кордони України зумовила втрати експорту в листопаді на суму 160 млн доларів та зниження імпорту на 700 млн доларів.

Тоді польські перевізники почали блокувати акціями протесту роботу КПП "Корчова – Краківець", "Гребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин" з 6 листопада, вимагаючи повернення дозвільної системи пропуску українських перевізників до Польщі, яка діяла до укладення угоди про "транспортний безвіз" з ЄС. Наразі дія документу продовжена до кінця червня 2024 року.

Віцепрезидент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України Володимир Балін повідомляв, що блокування польськими перевізниками руху вантажівок на кордоні з Україною на 90% має політичну складову, а кожен день простою на кордоні коштує українським перевізникам мінімум 300 євро.