Блокада західних кордонів коштуватиме Україні $1,5 млрд, - НБУ

Внаслідок обмеження руху вантажного транспорту через західні кордони України за листопад і грудень українська економіка може втратити $1,5 млрд.

Про це повідомили в Національному банку України, пише РБК-Україна.

"За оцінками НБУ, блокада окремих наземних пунктів пропуску через західні кордони України зумовила втрати експорту в листопаді на суму 160 млн доларів та зниження імпорту на 700 млн доларів", - зауважили у регуляторі.

В НБУ підкреслили, що більші втрати імпорту зумовлені його вищою залежністю від автоперевезень порівняно з експортом.

За даними Держмитниці, у 2023 році частка автомобільного транспорту у вартісних обсягах експорту становила близько 35%, імпорту - 70%.

Так, втрати імпорту у листопаді вдалося частково компенсувати завдяки нарощуванню поставок іншими шляхами, зокрема, залізницею, а втрати експорту - завдяки нарощуванням поставок через новий морський коридор, обсяги перевезень яким за результатами листопада впритул наблизилися до найвищих значень перевезень "зерновим коридором".

"Переорієнтація імпортних поставок пального на залізничний транспорт, подальше нарощування перевалки як експортних, так і імпортних вантажів через новий морський коридор та певне послаблення блокади протягом другої декади грудня дає змогу зменшити оцінки подальших втрат експорту до 120 млн доларів на місяць, а імпорту - до 500 млн доларів на місяць", - прогнозують в НБУ.

Як раніше повідомив віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін, Україна втратила понад 1 млрд євро через страйки польських перевізників, які заблокували роботу пунктів пропуску на кордоні з Польщею.

Страйк польських перевізників

Польські перевізники з 6 листопада почали блокувати акціями протесту роботу КПП "Корчова – Краківець", "Гребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин", вимагаючи повернення дозвільної системи пропуску українських перевізників до Польщі, яка діяла до укладення угоди про "транспортний безвіз" з ЄС. Наразі дія документу продовжена до кінця червня 2024 року.

Україна офіційно відмовилася навіть обговорювати можливість виконання вимоги польських перевізників, які протестують з 6 листопада, щодо повернення від діючого "транспортного безвізу" до дозвільної системи вантажних перевезень.

У Європейській комісії підтримують збереження Угоди про лібералізацію перевезень між Україною та ЄС. Водночас там наголосили, що умови, в яких водії опинилися через блокаду, є драматичними. Від цієї ситуації обидві сторони отримують збитки.

Якщо польська влада не вирішить питання блокування пунктів пропуску на кордоні з Україною, Єврокомісія може розпочати карну процедуру проти Польщі, оскільки польська влада зобов’язана забезпечити товаропотік з України коридорами солідарності.