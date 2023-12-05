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У листопаді залізницею перевезено рекордну кількість вантажів від початку повномасштабної війни
Протягом листопада 2023 року залізницею транспортовано 14 млн т вантажів, що на 33,8% більше аналогічного періоду 2022 року та на 4% більше жовтня 2023 року.
Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".
Зазначається, що у внутрішньому сполученні Укрзалізниця в листопаді 2023 року перевезла 7,3 млн тонн, що на 19% більше листопада минулого року, експортні перевезення зросли на 56,2% – до 6 млн тонн, імпортні – на 35,4% – до 679 тис. тонн, транзитні – у 2,2 раза – до 65,5 тис. тонн.
Лідерами в загальному обсязі перевезень у листопаді 2023 року традиційно стали зернові вантажі, яких було перевезено 3 млн тонн (+13% до листопада 2022 року), мінбудматеріали – 3 млн тонн (+61,8%), руда залізна і марганцева – 3 млн тонн (+2,5 раза), кам’яне вугілля – 2 млн тонн (на 7,7% менше).Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
"Безпосередньо в експортному сполученні лідером стали перевезення стратегічно важливого вантажу – зернових. У листопаді було перевезено на експорт 2,4 млн тонн зерна, що на 13% більше листопада 2022 року та на 40,4% більше жовтня 2023 року", - підкреслили в УЗ.
Там додали, що перевезення зернових у напрямку морських портів у листопаді становили 1,7 млн тонн, що в 1,7 раза більше у порівнянні з жовтнем поточного року. Водночас перевезення через сухопутні прикордонні переходи зменшились на 4,2% до 0,72 млн тонн.
"Черговий місяць маємо позитивну динаміку і як результат – рекордний показник перевезених вантажів з початку широкомасштабної війни. Важливо, що, крім внутрішніх перевезень, почав зростати й експорт, який є критично необхідним для нашої країни. Завдяки роботі українського морського коридору наростили й експорт зерна", – зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.
Зауважимо, для покращення експорту у складі "Укрзалізниці" запрацювала філія "Оператор припортових станцій". До складу філії увійшли припортові станції Одеса-Порт, Чорноморськ-Порт, Поромна (селище Таїрове), Берегова (порт "Південний"), Ізмаїл, Миколаїв-Вантажний, Жовтнева (порт "Ольвія", Миколаїв) та Херсон.
Джерело фото: ua.depositphotos.com