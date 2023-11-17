"Укрзалізниця" провела тестування нового інтермодального маршруту до порту Клайпеда

АТ "Укрзалізниця" та транспортна компанія LTG Cargo, що входить у групу Литовської залізниці, успішно провели тестування нового інтермодального маршруту перевезення вантажів Клайпеда — Каунас — Київ.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Зазначається, що тестовий рейс реалізовано вже через два місяці після офіційної зустрічі LTG Cargo та Укрзалізниці, яка відбулася у вересні 2023 року.

Тестова поїздка інтермодального поїзда тривала 9 діб. Під час неї були відпрацьовані всі технологічні процеси. Надалі планова тривалість маршруту становитиме 5 діб.

Так, у рамках тестування маршруту напівпричепи з вантажем були доставлені на Каунаський інтермодальний термінал з Клайпедського морського порту де були завантажені на залізничний рухомий склад та вирушили до Києва, куди прибули за 9 днів.

"Вантажі за маршрутом Клайпеда — Каунас будуть перевозитись LTG Cargo у Литві та LTG Cargo Polska у Польщі. У пункті пропуску Медика (Польща) — Мостиська (Україна) напівпричепи з вантажем будуть перевантажувати з європейських на українські ширококолійні платформи та транспортуватись Укрзалізницею на термінал "Ліски" у Києві. Звідси вантажі можуть розподілятися по країні автомобільним транспортом", — повідомив член правління АТ "Укрзалізниця" Вячеслав Єрьомін.

За його словами, наразі на замовлення клієнтів LTG Cargo та її партнери здійснюють перевезення вантажів трьома міжнародними маршрутами, що з’єднують Литву та Україну через прикордонні пункти Мостиська — Медика, Ягодин — Дорогуськ та Ізов — Грубешув. Залізничні перевізники транспортують переважно нафту та сільськогосподарську продукцію.

За бажанням клієнтів вантажі, що перевозяться залізницею цим маршрутом, також можуть бути транспортовані як з/до морського порту Клайпеда, так і в будь-яку точку країн Балтії.

Очікується, що за наявності попиту замовників цей маршрут з Литви в Україну зможе ефективно та безпечно транспортувати добрива, ПЕТ-гранули, сіль та ін. До Литви ж з України розглядається можливість імпорту зернових культур, будівельних матеріалів, продуктів харчування та напоїв.

"Для порівняння, у сучасних умовах затор на дорозі на межі цієї відстані може тривати до двох тижнів і більше. Сподіваємося, що в майбутньому ми зможемо скоротити час перевезення вантажів залізницею ще на кілька днів. Таким чином, сьогодні ми можемо доставляти напівпричепи з вантажем утричі швидше, ніж автомобільним транспортом", — уточнив керівник LTG CargoЕгле Шіме.

У перспективі та за потреби буде розглядатися можливість запровадження регулярного маршруту поїздів у цьому напрямку, а LTG Cargo й "Укрзалізниця" готові надати локомотиви та спеціалізовані платформи, необхідні для перевезення вантажів цим маршрутом.

Нагадаємо, що раніше АТ "Укрзалізниця", австрійська залізнична компанія Rail Cargo Austria та німецький вагонний оператор VTG успішно провели тестовий інтермодальний рейс з перевезення напівпричепів за маршрутом Київ — Будапешт.

Що таке інтермодальні перевезення

Інтермодальні перевезення є переміщенням вантажів за принципом "від дверей до дверей", у якому послідовно задіяно принаймні два види транспорту. При цьому готуються й виконуються вони під єдиним керівництвом. Організатор погоджує дії всіх сторін - вантажовласників, перевізників і перевізних комплексів - на усіх етапах перевезення і відповідає за схоронність вантажу, терміни виконання та оплату послуги.

В Україні було оголошено про запровадження таких послуг лише в лютому цього року. Йдеться про перевезення контейнерних поїздів, контрейлерних поїздів та поїздів комбінованого транспорту на базі рухомого складу центру транспортного сервісу "Ліски".

Перший рейс з контрейлерною платформою було відправлено 31 березня. Втім, міжнародних перевезень таких типів УЗ досі не запускала - лише заявляла, що розглядає можливість організації таких перевезень до Польщі, Румунії, Австрії та Туреччини.