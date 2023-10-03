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Агро
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Експорт агропродукції: фітосанітарний контроль переносять з українсько-польського кордону в порт Клайпеди

мінапк
Фото: пресслужба МінАПК

Протягом наступних двох днів буде перенесено ветеринарний, санітарний та фітосанітарний контроль з українсько-польського кордону в порт Клайпеди у Литві для всіх аграрних вантажів, які прямують в даний порт.

Про це домовилися міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, міністр сільського господарства і розвитку села Республіки Польща Роберт Телус та міністр сільського господарства Литовської Республіки Кястутіс Навіцкас під час чергової онлайн зустрічі вранці 3 жовтня, повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

Зазначається, що такий крок пришвидшить транзит територією Польщі. 

Як повідомляють у відомстві, Сольський запропонував перенести ветеринарний, санітарний та фітосанітарний контроль з українсько-польського кордону до литовського порту. 

Роберт Телус та Кястутіс Навіцкас зазначили, що їхні уряди підтримують такий механізм контролю і вважають це конструктивним кроком.

Раніше Україна та Литва домовилися про полегшення процедур перетину кордону для транзитних вантажів, щоб збільшити обсяги перевезень української сільськогосподарської продукції до країн Балтії та ЄС.

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що після розвитку портових коридорів Балтійського моря цими шляхами можна буде експортувати близько 10 млн тонн українського зерна щорічно.

Автор:
Світлана Манько