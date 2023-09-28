Кулеба анонсував відкриття ще одного наземного коридору для експорту зерна

Найближчим часом Україна планує відкрити ще один наземний залізничний коридор для експорту зерна. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтервʼю "Інтерфакс-Україна".

"Ми зараз відкрили альтернативний зерновий коридор, тестуємо його. Також ми відкриємо ще один наземний залізничний коридор. Тобто те, що ми продовжуємо збільшувати пропускну спроможність всіх коридорів разом взятих – це абсолютна реальність", – висловився урядовець.

Відповідаючи на запитання, чи залишається ще актуальною тема функціонування Чорноморської зернової ініціативи, Кулеба сказав, що "надія помирає останньою".

"Надія помирає останньою, скажу так. Чорноморська зернова ініціатива помирає останньою. Але очевидно, що все одно треба працювати над альтернативними рішеннями", – зазначив дипломат.

Вихід РФ із зернової угоди: наслідки

17 липня сплив термін дії зернової угоди, яка була спрямована на гарантування безпечного проходу суден з українських чорноморських портів, і в Кремлі заявили про припинення участі в ініціативі.

Із того часу Україна використовує для експорту зерна переважно автомобільний, залізничний і річковий транспорт.

Паралельно російські війська активізували обстріли зернової інфраструктури в Україні, передусім – на Одещині.

У серпні Україна відкрила тимчасові маршрути для торговельних суден, які рухаються до або з морських портів через Чорне море. Однак спершу судна, які скористалися коридором, робили це для евакуації. І лише 16 вересня стало відомо, що перші два цивільні судна використали маршрут на вхід до порту "Чорноморськ", щоб завантажитися пшеницею для країн Африки та Азії.