Польща хоче, щоб Україна відкликала скаргу до СОТ щодо зерна

Україні слід відкликати свою скаргу до Світової організації торгівлі (СОТ) у справі щодо заборони імпорту українського зерна в трьох країнах ЄС. Про це заявив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус, передає "Радіо Свобода".

Польський урядовець провів онлайн-розмову, яка стосувалася зернового конфлікту, з міністром сільського господарства України Миколою Сольським.

На брифінгу Телус розповів, що обговорював із Сольським нові процедури, які пропонує Україна щодо ввезення зерна до Європейського Союзу та інших країн.

"Наше рішення незмінне – українського збіжжя не буде на польському ринку, і Україна це добре сприйняла. Аби наші подальші переговори були результативними, я закликаю українську сторону відкликати свою скаргу до Світової організації торгівлі, бо вона безпідставна з нашого боку. Міністр Сольський сказав, що обговорить і обдумає це з міністром економіки", – сказав чиновник.

За його словами, також перемовини стосувалися транзиту українського зерна.

"Зараз ми на останньому етапі домовленостей з Литвою, щоб перенести контроль з українсько-польського кордону до порту в Литві. Йдеться про контроль, який буде гарантувати, що зерно виїжджатиме за межі ЄС. Український міністр також запропонував, щоб такий же контроль перенести на німецьку сторону, щоб він здійснювався не на нашому (українсько-польському, – ред.) спільному кордоні, а в німецьких портах. Ми ці питання обдумаємо і обговоримо", – зазначив Телус.

Імпорт українського зерна: продовження обмежень

15 вересня сплив термін заборони на імпорт українського продовольства в пʼять країн ЄС, яка була запроваджена на рівні Єврокомісії в травні.

Обмеження стосувалися пшениці, кукурудзи, ріпака та насіння соняшника українського походження. Цю продукцію не можна було ввозити до Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини й Угорщини.

Однак Варшава, Братислава й Будапешт тепер самостійно ввели заборону, пояснивши це захистом своїх фермерів.

Своєю чергою Україна ініцювала в СОТ запит на проведення консультацій щодо суперечки з Польщею, Словаччиною й Угорщиною. Він був поширений серед членів організації 21 вересня.

Консультації надають сторонам можливість обговорити питання і знайти рішення без подальшого судового розгляду. Через 60 днів, якщо консультації не змогли розвʼязати проблему, скаржник може вимагати, щоб рішення винесла група експертів.