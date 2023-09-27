Польша хочет, чтобы Украина отозвала жалобу в ВТО по поводу зерна

Украине следует отозвать свою жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) по делу о запрете импорта украинского зерна в трех странах ЕС. Об этом заявил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус, передает "Радио Свобода".

Польский чиновник провел онлайн-разговор, касавшийся зернового конфликта, с министром сельского хозяйства Украины Николаем Сольским.

На брифинге Телус рассказал, что обсуждал с Сольским новые процедуры, которые предлагает Украина касательно ввоза зерна в Европейский Союз и другие страны.

"Наше решение неизменно – украинского зерна не будет на польском рынке, и Украина это хорошо восприняла. Чтобы наши дальнейшие переговоры были результативными, я призываю украинскую сторону отозвать свою жалобу во Всемирную торговую организацию, потому что она безосновательна с нашей стороны. Министр Сольский сказал, что обсудит и обдумает это с министром экономики", – сказал чиновник.

По его словам, также переговоры касались транзита украинского зерна.

"Сейчас мы на последнем этапе договоренностей с Литвой, чтобы перенести контроль с украинско-польской границы в порт в Литве. Речь идет о контроле, который будет гарантировать, что зерно будет выезжать за пределы ЕС. Украинский министр также предложил, чтобы такой же контроль перенести на немецкий сторону, чтобы она осуществлялась не на нашей (украинско-польской, – ред.) общей границе, а в немецких портах. Мы эти вопросы обдумаем и обсудим", – отметил Телус.

Импорт украинского зерна: продление ограничений

15 сентября истек срок запрета на импорт украинского продовольствия в пять стран ЕС, который был введен на уровне Еврокомиссии в мае.

Ограничения касались пшеницы, кукурузы, рапса и семечек подсолнечника украинского происхождения. Эту продукцию было ввозить в Болгарию, Польшу, Румынию, Словакию и Венгрию.

Однако Варшава, Братислава и Будапешт теперьсамостоятельно ввели запрет, объяснив это защитой своих фермеров.

В свою очередь Украина инициировала в ВТО запрос на проведение консультаций по спору с Польшей, Словакией и Венгрией. Он был распространён среди членов организации 21 сентября.

Консультации предоставляют сторонам возможность обсудить вопросы и найти решение без дальнейшего судебного разбирательства. Через 60 дней, если консультации не смогли решить проблему, жалобщик может потребовать, чтобы вердикт вынесла группа экспертов.