"Нам не нужно зерно из Украины": Польша подготовила транзитные коридоры для экспорта украинской агропродукции

Польша подготовила транзитные коридоры, по которым Украина сможет экспортировать свое зерно странам, нуждающимся в этом. Однако Варшава не отменяет своего запрета на продажу агропродукции.

Об этом сообщает канцелярия президента Польши Анджея Дуды.

Дуда отметил, что благодаря труду польских фермеров, Польше не нужно зерно из Украины.

"Нам не нужно зерно из Украины. Их замечательные урожаи во время войны очень мало достались странам, которые в них действительно нуждались. В Польше подготовили транзитные коридоры, благодаря которым украинское зерно может проходить через Польшу и экспортироваться куда нужно", - подчеркнул Дуда.

Он отметил, что Польша пытается помочь Украине и тем странам, которые нуждаются в этой помощи.

В то же время Дуда считает правильным решение правительства Польши оставить запрет на продажу украинского зерна на польском рынке.

"Но мы должны сделать все, чтобы транзит был как можно больше", - подчеркнул Дуда.

"Зерновой кризис" между Украиной и Польшей

Президент Польши Анджей Дуда, комментируя "зерновой кризис", сравнил Украину с утопающим, который хватается за все и может увлечь за собой на глубину других, и отменил встречу с Владимиром Зеленским.

На фоне ухудшения польско-украинских отношений из-за импорта украинской агропродукции, в Польше заговорили о возможном уменьшении поддержки Украины и украинских беженцев.

Ранее польский министр сельского хозяйства Роберт Телус заявил, что Польша не пустит Украину в Евросоюз, если не будет решен вопрос экспорта зерна, поскольку польское сельское хозяйство никогда не победит украинское АПК.

Напомним, что Еврокомиссия решила не продолжать после 15 сентября запрет на импорт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Она была введена 2 мая вместо соответствующих односторонних ограничительных мер в этих странах, которые Еврокомиссия в свое время раскритиковала как неприемлемые.

Необходимость таких ограничений пять стран Евросоюза объясняли тем, что переизбыток украинского зерна на рынке снижает цены на местную сельхозпродукцию, что влияет на доходы местных фермеров.

Польша, наиболее жестко требовавшая от ЕС оставить запрет и после 15 сентября, решила сразу же ввести свой национальный запрет на ввоз украинской агропродукции.

В ответ на это Киев решил подать иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) и угрожает ввести эмбарго на польский лук, помидоры, капусту и яблоки.

В четверг, 21 сентября, министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский провел телефонный разговор со своим польским коллегой Робертом Телусом. Они договорились найти разрешение конфликтной ситуации по экспорту зерна.

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