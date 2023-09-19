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Україна може заборонити імпорт польських овочів
Найближчими днями, у відповідь на дії польського уряду, Україна може запровадити ембарго на польську цибулю, помідори, капусту та яблука.
Про це в інтерв’ю виданню Rzeczpospolita заявив заступник міністра економіки та торгівлі України Тарас Качка.
Як пояснює український чиновник, метою введення заборони на імпорт деяких польських товарів є спроба переконати Польщу зробити крок назад і розробити нові рішення.
Качка заявив, що після багатьох місяців переговорів Україна втратила надію на вирішення цієї суперечки, тому Київ вирішив піти на конкретні кроки.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Головна причина для нас – довести, що Польща не має права вводити такі заходи" , – сказав він.
Оголошена заступником міністра заборона на імпорт цибулі, помідорів, капусти та яблук з Польщі супроводжується скаргою, яку Україна подала до Світової організації торгівлі (СОТ) .
За його словами, позов спрямований не конкретно проти Польщі, а проти запровадження неприйнятних для України заходів і має на меті переконати Варшаву скасувати свої постанови. Качка зазначив, що Київ має "виправдані очікування" щодо країн-членів, які повинні поважати дії органів ЄС.
Цю інформацію прокоментував міністр сільського господарства Роберт Телус. Він назвав заборону "великою нетактовністю" з боку України і здивований таким кроком. Він сподівається, що ембарго на овочі не буде введено.
"Після того, як Польща так багато допомогла Україні, допомогла жінкам і дітям, які живуть тут, у Польщі, таке рішення дивує, це неймовірно", - підкреслив Телус.
Заборона імпорту: з чого все почалося
Нагадаємо, що 15 вересня 2023 року Єврокомісія прийняла рішення не продовжувати заборону на імпорт товарів з України, після того, як були усунені викривлення ринку в п'яти східноєвропейських державах-членах ЄС. Однак Польща, Словаччина та Угорщина вирішили в односторонньому порядку встановити національні обмеження на імпорт сільськогосподарських товарів з України.
Водночас 15 вересня 2023 року Словаччина, Польща та Угорщина в односторонньому порядку запровадили національну заборону на імпорт сільськогосподарських товарів з України.
У відповідь на це Київ вирішив подати позов до Світової організації торгівлі (СОТ) на Польщу, Угорщину та Словаччину.