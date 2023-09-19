Україна може заборонити імпорт польських овочів

Найближчими днями, у відповідь на дії польського уряду, Україна може запровадити ембарго на польську цибулю, помідори, капусту та яблука.

Про це в інтерв’ю виданню Rzeczpospolita заявив заступник міністра економіки та торгівлі України Тарас Качка.

Як пояснює український чиновник, метою введення заборони на імпорт деяких польських товарів є спроба переконати Польщу зробити крок назад і розробити нові рішення.

Качка заявив, що після багатьох місяців переговорів Україна втратила надію на вирішення цієї суперечки, тому Київ вирішив піти на конкретні кроки.

"Головна причина для нас – довести, що Польща не має права вводити такі заходи" , – сказав він.

Оголошена заступником міністра заборона на імпорт цибулі, помідорів, капусти та яблук з Польщі супроводжується скаргою, яку Україна подала до Світової організації торгівлі (СОТ) .

За його словами, позов спрямований не конкретно проти Польщі, а проти запровадження неприйнятних для України заходів і має на меті переконати Варшаву скасувати свої постанови. Качка зазначив, що Київ має "виправдані очікування" щодо країн-членів, які повинні поважати дії органів ЄС.

Цю інформацію прокоментував міністр сільського господарства Роберт Телус. Він назвав заборону "великою нетактовністю" з боку України і здивований таким кроком. Він сподівається, що ембарго на овочі не буде введено.

"Після того, як Польща так багато допомогла Україні, допомогла жінкам і дітям, які живуть тут, у Польщі, таке рішення дивує, це неймовірно", - підкреслив Телус.

Заборона імпорту: з чого все почалося

Нагадаємо, що 15 вересня 2023 року Єврокомісія прийняла рішення не продовжувати заборону на імпорт товарів з України, після того, як були усунені викривлення ринку в п'яти східноєвропейських державах-членах ЄС. Однак Польща, Словаччина та Угорщина вирішили в односторонньому порядку встановити національні обмеження на імпорт сільськогосподарських товарів з України.

Водночас 15 вересня 2023 року Словаччина, Польща та Угорщина в односторонньому порядку запровадили національну заборону на імпорт сільськогосподарських товарів з України.

У відповідь на це Київ вирішив подати позов до Світової організації торгівлі (СОТ) на Польщу, Угорщину та Словаччину.