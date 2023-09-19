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Украина может запретить импорт польских овощей
В ближайшие дни, в ответ на действия польского правительства, Украина может ввести эмбарго на польский лук, помидоры, капусту и яблоки.
Об этом в интервью Rzeczpospolita заявил заместитель министра экономики и торговли Украины Тарас Качка.
Как поясняет украинский чиновник, цель введения запрета на импорт некоторых польских товаров – попытка убедить Польшу сделать шаг назад и разработать новые решения.
Утко заявил, что после многих месяцев переговоров Украина потеряла надежду на разрешение этого спора, поэтому Киев решил пойти на конкретные шаги.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Главная причина для нас – доказать, что Польша не имеет права вводить такие меры", – сказал он.
Объявленный замминистра запрет на импорт лука, помидоров, капусты и яблок из Польши сопровождается жалобой, которую Украина подала во Всемирную торговую организацию (ВТО).
По его словам, иск направлен не конкретно против Польши, а против введения неприемлемых для Украины мер и преследует цель убедить Варшаву отменить свои постановления. Утко отметил, что Киев имеет "оправданные ожидания" в отношении стран-членов, которые должны уважать действия органов ЕС.
Эту информацию прокомментировал министр сельского хозяйства Роберт Телус. Он назвал запрет "большой бестактностью" со стороны Украины и удивлен таким шагом. Он надеется, что эмбарго на овощи не будет введено.
"После того, как Польша так много помогла Украине, помогла живущим здесь женщинам и детям в Польше, такое решение удивляет, это невероятно", - подчеркнул Телус.
Запрет импорта: с чего все началось
Отметим, что 15 сентября 2023 года Еврокомиссия приняла решение не продлевать запрет на импорт товаров из Украины после устранения искажения рынка в пяти восточноевропейских государствах-членах ЕС. Польша, Словакия и Венгрия решили в одностороннем порядке установить национальные ограничения на импорт сельскохозяйственных товаров из Украины.
В то же время, 15 сентября 2023 года Словакия, Польша и Венгрия в одностороннем порядке ввели национальный запрет на импорт сельскохозяйственных товаров из Украины.
В ответ на это, Киев решил подать иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) на Польшу, Венгрию и Словакию