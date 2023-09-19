Украина может запретить импорт польских овощей

В ближайшие дни, в ответ на действия польского правительства, Украина может ввести эмбарго на польский лук, помидоры, капусту и яблоки.

Об этом в интервью Rzeczpospolita заявил заместитель министра экономики и торговли Украины Тарас Качка.

Как поясняет украинский чиновник, цель введения запрета на импорт некоторых польских товаров – попытка убедить Польшу сделать шаг назад и разработать новые решения.

Утко заявил, что после многих месяцев переговоров Украина потеряла надежду на разрешение этого спора, поэтому Киев решил пойти на конкретные шаги.

"Главная причина для нас – доказать, что Польша не имеет права вводить такие меры", – сказал он.

Объявленный замминистра запрет на импорт лука, помидоров, капусты и яблок из Польши сопровождается жалобой, которую Украина подала во Всемирную торговую организацию (ВТО).

По его словам, иск направлен не конкретно против Польши, а против введения неприемлемых для Украины мер и преследует цель убедить Варшаву отменить свои постановления. Утко отметил, что Киев имеет "оправданные ожидания" в отношении стран-членов, которые должны уважать действия органов ЕС.

Эту информацию прокомментировал министр сельского хозяйства Роберт Телус. Он назвал запрет "большой бестактностью" со стороны Украины и удивлен таким шагом. Он надеется, что эмбарго на овощи не будет введено.

"После того, как Польша так много помогла Украине, помогла живущим здесь женщинам и детям в Польше, такое решение удивляет, это невероятно", - подчеркнул Телус.

Запрет импорта: с чего все началось

Отметим, что 15 сентября 2023 года Еврокомиссия приняла решение не продлевать запрет на импорт товаров из Украины после устранения искажения рынка в пяти восточноевропейских государствах-членах ЕС. Польша, Словакия и Венгрия решили в одностороннем порядке установить национальные ограничения на импорт сельскохозяйственных товаров из Украины.

В то же время, 15 сентября 2023 года Словакия, Польша и Венгрия в одностороннем порядке ввели национальный запрет на импорт сельскохозяйственных товаров из Украины.

В ответ на это, Киев решил подать иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) на Польшу, Венгрию и Словакию