"Зернові війни". Україна пропонує країнам-сусідам компроміс: у разі відмови погрожує заборонити імпорт

Україна після подання позову до Світової організації торгівлі (СОТ) проти Польщі, Угорщини та Словаччини через односторонні обмеження на імпорт української агропродукції пропонує їм "компроміс".

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Наш Уряд пропонує ЄС та країнам-сусідам компромісний сценарій. Ми вже представили Європейській комісії план дій щодо контролю за експортом 4 груп агротоварів з України", - зазначив Шмигаль.

На його думку, такий контроль допоможе запобігти будь-яким викривленням ринку в сусідніх державах-членах ЄС.

"Зокрема, плануємо ухвалити постанову, яка передбачає, що товари, які йдуть в режимі експорту до 5 держав-сусідів, будуть отримувати верифікацію та погодження від українського Міністерства економіки", - проінформував Шмигаль.

Він додав, що водночас Україна вже подала формальний запит до Польщі, Угорщини та Словаччини про порушення норм Світової організації торгівлі.

"Також ми починаємо антидискримінаційне розслідування проти недружніх дій цих країн у торговельній сфері на основі статистики 2023 року. Якщо Польща та Угорщина не погодяться на узгоджені з Єврокомісією заходи та не скасують односторонні заборони щодо наших товарів, ми ухвалимо рішення про заборону імпорту до України певних категорій товарів із зазначених країн", - зауважив Шмигаль.

Він нагадав, що Росія щодня атакує українські порти, нищить інфраструктуру, елеватори, атакує аграрні підприємства, мінує поля.

"Подальше блокування нашого аграрного експорту країнами-сусідами вдарить по українській економіці, фінансах, податкових надходженнях та робочих місцях. Таке блокування також зіграє на руку російському плану влаштувати чергову світову продовольчу кризу", - наголосив Шмигаль.

Він вкотре закликав країн-сусідів відмовитися від шкідливих та неправомірних обмежень, від політичного популізму і стати на шлях конструктивного діалогу, від якого насправді виграють всі.

Імпорт зерна з України: продовження обмежень

15 вересня сплив термін заборони на імпорт українського продовольства в пʼять країн ЄС, яка була запроваджена на рівні Єврокомісії в травні.

Обмеження стосувалися пшениці, кукурудзи, ріпака та насіння соняшника українського походження. Їх не можна було ввозити до Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини й Угорщини.

Однак Варшава, Братислава й Будапешт тепер самостійно ввели цю заборону, пояснивши це захистом своїх фермерів.

Своєю чергою парламент Болгарії проголосував за скасування обмежень на імпорт українського зерна. А уряд Румунії вирішив почекати від України план дій щодо запровадження ефективних заходів експортного контролю, який має запобігти деформації румунського ринку зернових.