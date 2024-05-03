Британія виділила Україні 16 млн фунтів на реалізацію 13 інноваційних проєктів в енергетиці

Велика Британія почала реалізацію 13 інноваційних проектів в енергетиці України, виділивши 16 млн фунтів стерлінгів (20,15 млн доларів) у рамках програми InnovateUkraine.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко після зустрічі з главою британського МЗС Девідом Кемероном.

За словами Галущенка, ці кошти дозволять започаткувати реалізацію перших 13 кращих проектів, відібраних на конкурсній основі. Вони охоплюють енергоефективність, теплопостачання, акумуляторні батареї для відновлюваних джерел енергії та технології для збільшення виробництва біогазу.

"Це різноманітні проекти, покликані забезпечити зелений енергетичний перехід в Україні. Вони матимуть підтримку для пошуку інвестицій і виходу на ринок протягом наступних двох років", - зазначили у Міненерго.

Девід Кемерон наголосив, що саме зелені технології та енергетика можуть забезпечити енергонезалежність від російських енергоресурсів.

Галущенко також відзначив важливість внеску Британії у 27,5 млн євро до Фонду підтримки енергетики України, додавши, що сторони ведуть перемовини про збільшення цієї суми цьогоріч.

Окрім інновацій, Україна та Велика Британія обговорюють термінові заходи підготовки до опалювального сезону, зокрема, постачання енергообладнання для відновлення пошкоджених Росією потужностей.

Загалом програма Innovate Ukraine залучить ще 5 млн фунтів від приватного сектору та передбачає співпрацю понад 50 британських й українських організацій для відбудови енергетичного сектору України.

Нагадаємо, під час візиту до України Камерон також оголосив, що його країна виділятиме Україні три мільярди фунтів стерлінгів (3,74 мільярда доларів) щорічної військової допомоги "скільки це буде потрібно". Також Камерон повідомив, що Лондон не заперечує проти використання зброї всередині Росії.

Британія інвестує майже 150 мільйонів фунтів у зміцнення українського енергетичного сектору

У квітні постійний представник Великої Британії при ОБСЄ Нілл Голланд під час засідання Постійної ради організації у Відні заявив, що Велика Британія виділить майже 150 млн фунтів стерлінгів на підсилення українського енергетичного сектору.

За його словами, Велика Британія продовжить співпрацювати з партнерами з G7, щоб допомогти Україні відновити, захистити та розвинути свою енергетичну систему.