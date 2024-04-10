Україна та Британія підписали нову угоду про співпрацю у сфері оборонних матеріалів

Міністр оборони України Рустем Умєров разом із міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним підписали з британським урядом Рамкову домовленість щодо співробітництва у сфері оборонних матеріалів.

Про це йдеться в повідомленні Міноборони.

З боку британських партнерів домовленість, яку було укладено під час конференції британсько-українського оборонного співробітництва у Києві, підписав державний міністр з торговельної політики Грег Хендс.

Згідно з інформацією на сайті британського уряду, на військово-промисловій конференції в Києві взяли участь близько 30 британських оборонних компаній.

Там зазначають, що під час торгової місії до Києва британська оборонна компанія BAE Systems погодила контракт з Міноборони Великої Британії на технічне обслуговування та ремонт подарованих Україні легких гармат L119.

Це означає, що L119, подаровані Британією Україні, можуть обслуговуватися в Україні та швидше повертатися на фронт, а також забезпечувати життєво важливу підтримку оборонної інфраструктури України.

Директор з питань озброєнь Британії Енді Старт нагадав, що Лондон від початку повномасштабного вторгнення надав Києву підтримку на суму понад 12 мільярдів фунтів стерлінгів (понад 14,8 мільярда доларів), а також натренував 60 тисяч українських бійців, включно з наданням їм необхідного озброєння, пише "Суспільне".

На його думку, Україна наразі "вчиться з неймовірною швидкістю тому, що бере участь у конфлікті, який сповнений інновацій" і має можливість поділитися цим досвідом.

"Велика Британія є одним із найвідданіших союзників України. Дякую народу і уряду країни за всебічну підтримку, яку вже надано і яка триває!" - заявив Умєров.

Крім того, він закликав представників десятків британських компаній – учасників форуму, інвестувати в Україну, створювати тут спільні підприємства задля спільної майбутньої перемоги.

"Саме Велика Британія стала першою країною, яка підписала Угоду про безпекову співпрацю з Україною, і саме британські оборонні компанії стали першими, хто відкрив тут свої офіси після початку великої війни. Наше партнерство розвивається – і сьогодні ми ще на крок наблизились до того, щоб британські виробники стали також першими, хто почне виробляти свою зброю в Україні", – у свою чергу зазначив сказав міністр Камишін.

У відомстві зазначають, що нова домовленість стане дієвим механізмом посилення співпраці у військовій галузі. Зокрема, вона відкриває шлях до надання ще більшої підтримки з боку Великої Британії, залучення найпрогресивніших британських технологій для оборони України.

Як Велика Британія допомагає Україні

Після масованих обстрілів, які Росія завдала 29 грудня 2023 року, Великобританія заявила, що посилить протиповітряну оборону України. Для цього країна надішле Києву сотні ракет ППО британського виробництва.

"Великобританія залишається цілковито відданою підтримці України. Зараз настав час для вільного світу об’єднатися і подвоїти наші зусилля, щоб отримати для України те, що їм потрібно для перемоги", – зазначив Шаппс.

Він додав, що у Сполученому Королівстві також визначили пріоритетні напрямки допомоги України, які будуть реалізовуватися протягом найближчих місяців. До них відносяться протиповітряна оборона, далекобійні ракети, а також навчання українських військових.

Окрім цього, колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон висловив жорстку критику стосовно уряду своєї країни та закликав Лондон і його союзників негайно надати Україні ще більше необхідної військової техніки, включаючи далекобійні ракети.

У лютому 2024 року стало відомо, що уряд Великої Британії вирішив збільшити артилерійську допомогу для ЗСУ, яка буде спрямована на закупівлю снарядів. Для цього буде виділено 245 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно $310 млн).

У березні Велика Британія оголосила про надання допомоги Україні у розмірі 325 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно $400 млн) на передові БПЛА для боротьби з країною-агресором. До цього пакету увійдуть FPV-дрони, дрони-камікадзе, а також розвідувальні та морські безпілотники.