Британія передасть Україні сотні протитанкових ракет

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс сьогодні повідомив, що його країна направить в Україну ще двісті протитанкових ракет "Вrimstone".

Про це пише Sky News.

"Сьогодні я можу оголосити про новий пакет із 200 протитанкових ракет "Вrimstone" для подальшого посилення захисту України. Сполучене Королівство продовжить подвоювати цю підтримку. Усі волелюбні країни повинні бути змушені робити те саме", — сказав Грант Шаппс у Палаті громад.

За його словами, ці ракети раніше мали значний вплив на полі бою, в одному випадку змусивши російські сили залишити та відступити під час спроби форсувати річку.

Окрім цього, він додав, що Британія буде навчати українських військових разом з іншими союзниками. Планується, що у першій половині 2024 року навчання пройдуть ще близько 10 000 солдат.

"Настав час для Заходу та всіх цивілізованих країн активізуватись і надати Україні необхідну підтримку", — сказав Шаппс і додав, що цей рік для України став переломним.

Військова допомога від Британії

Після масованих обстрілів, які Росія завдала 29 грудня, Великобританія заявила, що посилить протиповітряну оборону України. Для цього країна надішле Києву сотні ракет ППО британського виробництва.

"Великобританія залишається цілковито відданою підтримці України. Зараз настав час для вільного світу об’єднатися і подвоїти наші зусилля, щоб отримати від України те, що їм потрібно для перемоги", – зазначив Шаппс.

Він додав, що у Сполученому Королівстві також визначили пріоритетні напрямки допомоги України, які будуть реалізовуватися протягом найближчих місяців. До них відносяться протиповітряна оборона, далекобійні ракети, а також навчання український військових.

Окрім цього, колишній прем'єр-міністр Великої Британії, Борис Джонсон, висловив жорстку критику стосовно уряду своєї країни та закликав Лондон і його союзників негайно надати Україні ще більше необхідної військової техніки, включаючи далекобійні ракети.

Зокрема, у вересні стало відомо, що британська сторона передала для українських військових партію важких дронів Malloy, які здатні перевозити зброю до лінії фронту або евакуювати поранених.