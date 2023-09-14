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Британія передала Україні важкі безпілотники Malloy: для чого вони
Велика Британія передала Україні партію важких дронів Malloy, які здатні перевозити зброю до лінії фронту або евакуювати поранених.
Про це оголосило британське міністерство оборони у своєму Twitter-повідомленні.
Безпілотники Malloy призначені для перевезення вантажів вагою до 150 кг на відстань до 70 км. Ці безпілотники здатні доставляти боєприпаси та зброю на передову лінію фронту.
Вони оснащені вісьмома електричними двигунами, що відповідають за роботу восьми пропелерів, та високою ступенем автоматизації.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Дані дрони є на озброєнні Великобританії з 2020 року. Вони добре зарекомендували себе у складних погодних умовах за екстремальних температур і сильного вітру. Безпілотники здатні самостійно злітати та приземлятися і рухатися запрограмованим маршрутом.
Дрони є частиною нового пакету допомоги від Сполученого королівства, але інформацію про іншу надану зброю відомство не розголошує.
Зазначимо, 13 червня, на зустрічі міністрів оборони Об’єднаних експедиційних сил представник уряду Великої Британії оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на 92 млн фунтів стерлінгів.
Він включає техніку, яка необхідна Збройним силам України для протиповітряної оборони українських міст та сіл.
Велика Британія також почне застосовувати навчальну програму, яку розробили, щоб навчити українських пілотів керувати винищувачами F16.