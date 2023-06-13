Велика Британія анонсувала новий пакет військової допомоги для захисту українського неба

У вівторок, 13 червня, на зустрічі міністрів оборони Об’єднаних експедиційних сил представник уряду Великої Британії оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на 92 млн фунтів стерлінгів.

Про це повідомляє SkyNews.

Він включає техніку, яка необхідна Збройним силам України для протиповітряної оборони українських міст та сіл.

Обладнання закуплять, як обіцяють, найближчими місяцями через Міжнародний фонд для України. Конкретних термінів не уточнюють.

У заяві уряду Великої Британії йдеться, що це обладнання підвищить здатність України "захищати свою критично важливу національну інфраструктуру, цивільне населення та військових на передовій".

Зокрема, пакет допомоги Україні включатиме радар, який виявляє загрозу удару з повітря, а також артилерію та боєприпаси.

Нагадаємо, що саме прем’єр Британії Ріші Сунак один з перших повідомив про створення “авіаційної коаліції” для України. Велика Британія також почне застосовувати навчальну програму, яку розробили, щоб навчити українських пілотів керувати винищувачами F16.

Крім того, країна першою надала Україні боєприпаси зі збідненим ураном.