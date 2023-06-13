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Великобритания анонсировала новый пакет военной помощи для защиты украинского неба
Во вторник, 13 июня, на встрече министров обороны Объединенных экспедиционных сил представитель правительства Великобритании объявил о новом пакете военной помощи Украине на 92 млн фунтов стерлингов.
Об этом сообщает SkyNews.
Он включает в себя технику, которая необходима Вооруженным силам Украины для противовоздушной обороны и защиты украинских городов и сел.
Оборудование закупят, как обещают, в ближайшие месяцы через Международный фонд для Украины. Конкретные сроки не уточняются.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В заявлении правительства Великобритании говорится, что это оборудование повысит способность Украины "защищать свою критически важную национальную инфраструктуру, гражданское население и военных на передовой".
В частности, пакет помощи Украине будет включать в себя радар, который представляет угрозу удара с воздуха, а также артиллерию и боеприпасы.
Напомним, что именно премьер Британии Риши Сунак один из первых сообщил о создании авиационной коалиции для Украины. Великобритания также начнет применять обучающую программу, которую разработали, чтобы научить украинских пилотов руководить истребителями F16.
Кроме того, страна первой предоставила Украине боеприпасы с обедненным ураном.