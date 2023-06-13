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Политика
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Великобритания анонсировала новый пакет военной помощи для защиты украинского неба

Военная помощь, помощь Украине от Великобритании
Детали содержимого пакета не уточняют, но известно, что оно нацелено на усиление ПВО Украины. Фото: Wikimedia

Во вторник, 13 июня, на встрече министров обороны Объединенных экспедиционных сил представитель правительства Великобритании объявил о новом пакете военной помощи Украине на 92 млн фунтов стерлингов.

Об этом сообщает SkyNews.

Он включает в себя технику, которая необходима Вооруженным силам Украины для противовоздушной обороны и защиты украинских городов и сел.

Оборудование закупят, как обещают, в ближайшие месяцы через Международный фонд для Украины. Конкретные сроки не уточняются.

В заявлении правительства Великобритании говорится, что это оборудование повысит способность Украины "защищать свою критически важную национальную инфраструктуру, гражданское население и военных на передовой".

В частности, пакет помощи Украине будет включать в себя радар, который представляет угрозу удара с воздуха, а также артиллерию и боеприпасы.

Напомним, что именно премьер Британии Риши Сунак один из первых сообщил о создании авиационной коалиции для Украины. Великобритания также начнет применять обучающую программу, которую разработали, чтобы научить украинских пилотов руководить истребителями F16.

Кроме того, страна первой предоставила Украине боеприпасы с обедненным ураном.

Автор:
Вита Молодан