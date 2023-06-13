Bradley, боеприпасы и артиллерийские снаряды: США объявили о новой военной помощи Украине на $325 млн

Министерство обороны США во вторник, 13 июня, объявило о новом пакете военной помощи Киеву для "удовлетворения критических потребностей Украины" в сфере безопасности и обороны.

Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

В новый пакет военной помощи США для Украины включили:



боеприпасы для ЗРК NASAMS;

зенитные комплексы Stinger;

боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем HIMARS;

артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;

15 боевых машин пехоты Bradley;

10 бронетранспортеров Stryker;

системы Javelin;

ракеты TOW;

противотанковые системы АТ-4;

более 22 млн патронов к стрелковому оружию и гранатам;

взрывные боеприпасы для уборки помех;

средства поддержания тактической защищенной связи;

запчасти и другое полевое оборудование.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения ее потребностей на поле боя и долгосрочных нужд в сфере безопасности", - подчеркнули в Пентагоне.

Помощь будет выделена в рамках полномочий, которые имеет президент Джозеф Байден. Технику поставят из складов Миноброны США. Комментируя содержимое пакета, в Пентагоне отметили, что он включает в себя "ключевые компоненты", которые помогут Украине вернуть свою суверенную территорию и поддержат украинскую ПВО.

В предыдущий раз США выделили пакет военной помощи Украине 9 июня. Вооружение на $2,1 млрд поступит в рамках Инициативы о предоставлении помощи Украине в сфере безопасности (USAI).

Выделение нового пакета помощи произошло после того, как президент США Джозеф Байден заверил, что у его страны будет финансирование для Украины столько, сколько понадобится.