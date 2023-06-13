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Bradley, боеприпасы и артиллерийские снаряды: США объявили о новой военной помощи Украине на $325 млн
Министерство обороны США во вторник, 13 июня, объявило о новом пакете военной помощи Киеву для "удовлетворения критических потребностей Украины" в сфере безопасности и обороны.
Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.
В новый пакет военной помощи США для Украины включили:
- боеприпасы для ЗРК NASAMS;
- зенитные комплексы Stinger;
- боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем HIMARS;
- артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
- 15 боевых машин пехоты Bradley;
- 10 бронетранспортеров Stryker;
- системы Javelin;
- ракеты TOW;
- противотанковые системы АТ-4;
- более 22 млн патронов к стрелковому оружию и гранатам;
- взрывные боеприпасы для уборки помех;
- средства поддержания тактической защищенной связи;
- запчасти и другое полевое оборудование.
"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения ее потребностей на поле боя и долгосрочных нужд в сфере безопасности", - подчеркнули в Пентагоне.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Помощь будет выделена в рамках полномочий, которые имеет президент Джозеф Байден. Технику поставят из складов Миноброны США. Комментируя содержимое пакета, в Пентагоне отметили, что он включает в себя "ключевые компоненты", которые помогут Украине вернуть свою суверенную территорию и поддержат украинскую ПВО.
В предыдущий раз США выделили пакет военной помощи Украине 9 июня. Вооружение на $2,1 млрд поступит в рамках Инициативы о предоставлении помощи Украине в сфере безопасности (USAI).
Выделение нового пакета помощи произошло после того, как президент США Джозеф Байден заверил, что у его страны будет финансирование для Украины столько, сколько понадобится.