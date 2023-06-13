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Политика
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Bradley, боеприпасы и артиллерийские снаряды: США объявили о новой военной помощи Украине на $325 млн

Bradley, военная помощь США Украине
В новом пакете военной помощи Украина получит Bradley. Фото: Picryl

Министерство обороны США во вторник, 13 июня, объявило о новом пакете военной помощи Киеву для "удовлетворения критических потребностей Украины" в сфере безопасности и обороны.

Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

В новый пакет военной помощи США для Украины включили:

  • боеприпасы для ЗРК NASAMS;
  • зенитные комплексы Stinger;
  • боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем HIMARS;
  • артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
  • 15 боевых машин пехоты Bradley;
  • 10 бронетранспортеров Stryker;
  • системы Javelin;
  • ракеты TOW;
  • противотанковые системы АТ-4;
  • более 22 млн патронов к стрелковому оружию и гранатам;
  • взрывные боеприпасы для уборки помех;
  • средства поддержания тактической защищенной связи;
  • запчасти и другое полевое оборудование.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения ее потребностей на поле боя и долгосрочных нужд в сфере безопасности", - подчеркнули в Пентагоне.

Помощь будет выделена в рамках полномочий, которые имеет президент Джозеф Байден. Технику поставят из складов Миноброны США. Комментируя содержимое пакета, в Пентагоне отметили, что он включает в себя "ключевые компоненты", которые помогут Украине вернуть свою суверенную территорию и поддержат украинскую ПВО.

В предыдущий раз США выделили пакет военной помощи Украине 9 июня. Вооружение на $2,1 млрд поступит в рамках Инициативы о предоставлении помощи Украине в сфере безопасности (USAI).

Выделение нового пакета помощи произошло после того, как президент США Джозеф Байден заверил, что у его страны будет финансирование для Украины столько, сколько понадобится.

Автор:
Вита Молодан