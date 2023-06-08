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Байден заверил, что у Штатов не будет проблем с финансированием для Украины
Президент США Джо Байден заверил, что его страна будет иметь финансирование для Украины столько, сколько понадобится. Об этом пишет журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш.
На вопрос о том, будет ли Байден просить новые деньги у Конгресса для Украины, Байден ответил:
"Я верю, что у нас будет финансирование для Украины столько, сколько понадобится. Я верю, что эта поддержка будет, несмотря на некоторые голоса в Конгрессе о том, стоит ли нам в дальнейшем поддерживать Украину и как долго".
Напомним, ранее координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что у страны достаточно финансирования для того, чтобы поддерживать Украину и ее операции на поле боя до конца текущего финансового года, который в Штатах длится до 30 сентября.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кирби отмечал, что если администрации понадобится дополнительное финансирование, она обратится к Конгрессу.
При этом чиновник подчеркнул, что сейчас у Украины есть двухпартийная поддержка в США.