Байден заверил, что у Штатов не будет проблем с финансированием для Украины

Президент США Джо Байден заверил, что его страна будет иметь финансирование для Украины столько, сколько понадобится. Об этом пишет журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш.

На вопрос о том, будет ли Байден просить новые деньги у Конгресса для Украины, Байден ответил:

"Я верю, что у нас будет финансирование для Украины столько, сколько понадобится. Я верю, что эта поддержка будет, несмотря на некоторые голоса в Конгрессе о том, стоит ли нам в дальнейшем поддерживать Украину и как долго".

Напомним, ранее координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что у страны достаточно финансирования для того, чтобы поддерживать Украину и ее операции на поле боя до конца текущего финансового года, который в Штатах длится до 30 сентября.

Кирби отмечал, что если администрации понадобится дополнительное финансирование, она обратится к Конгрессу.

При этом чиновник подчеркнул, что сейчас у Украины есть двухпартийная поддержка в США.