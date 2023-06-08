Байден запевнив, що Штати не матимуть проблем із фінансуванням для України

Президент США Джо Байден запевнив, що його країна матиме фінансування для України стільки, скільки знадобиться. Про це пише журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш.

На питання про те, чи проситиме Байден нові гроші в Конгресу для України, Байден відповів:

"Я вірю, що в нас буде фінансування для України стільки, скільки знадобиться. Я вірю, що ця підтримка буде, незважаючи на деякі голоси в Конгресі про те, чи варто нам надалі підтримувати Україну, і як довго".

Нагадаємо, раніше координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що країна має достатньо фінансування для того, щоб підтримувати Україну та її операції на полі бою до кінця поточного фінансового року, який у Штатах триває до 30 вересня.

Кірбі зауважував, що якщо адміністрації знадобиться додаткове фінансування, вона звернеться до Конгресу.

При цьому чиновник підкреслив, що наразі Україна має двопартійну підтримку в США.