АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTИ БІЗНЕСУ PATRIOTИ БІЗНЕСУ
Бізнес працює Бізнес працює
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Політика
Дата публікації

Байден запевнив, що Штати не матимуть проблем із фінансуванням для України

Джо Байден
Президент США Джо Байден. Фото: скриншот / Twitter політика

Президент США Джо Байден запевнив, що його країна матиме фінансування для України стільки, скільки знадобиться. Про це пише журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш.

На питання про те, чи проситиме Байден нові гроші в Конгресу для України, Байден відповів:

"Я вірю, що в нас буде фінансування для України стільки, скільки знадобиться. Я вірю, що ця підтримка буде, незважаючи на деякі голоси в Конгресі про те, чи варто нам надалі підтримувати Україну, і як довго".

Нагадаємо, раніше координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що країна має достатньо фінансування для того, щоб підтримувати Україну та її операції на полі бою до кінця поточного фінансового року, який у Штатах триває до 30 вересня.

Кірбі зауважував, що якщо адміністрації знадобиться додаткове фінансування, вона звернеться до Конгресу.

При цьому чиновник підкреслив, що наразі Україна має двопартійну підтримку в США.

Автор:
Артем Ющенко