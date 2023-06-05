АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTИ БІЗНЕСУ PATRIOTИ БІЗНЕСУ
Бізнес працює Бізнес працює
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Фінанси
Дата публікації

США хочуть збільшити фінансову підтримку кібербезпеки України

Долари, купюри, гроші
Долари. Фото: pasja1000 / Pixabay

Влада США співпрацює з Конгресом задля надання Україні додаткових 37 млн доларів допомоги для зміцнення кібербезпеки. Таким чином, загальний обсяг такої підтримки може зрости до 82 млн доларів із лютого 2022 року та до понад 120 млн доларів із 2016 року. Про це повідомила пресслужба Держдепу США.

Зазначається, що це питання обговорювалося під час щорічного засідання Кібердіалогу Україна-США в Таллінні 1 червня.

У рамках діалогу делегація США підтвердила подальшу готовність до підтримки кіберзахисту України на тлі повномасштабного вторгнення РФ.

Як зауважили у Держдепі, кошти, виділені на зміцнення кібербезпеки, допомогли посилити спроможність України виявляти, стримувати й реагувати на кіберінциденти та загрози, а також надали підтримку для захисту критично важливих мереж та цифрової інфраструктури.

Автор:
Артем Ющенко