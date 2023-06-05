США хочуть збільшити фінансову підтримку кібербезпеки України

Влада США співпрацює з Конгресом задля надання Україні додаткових 37 млн доларів допомоги для зміцнення кібербезпеки. Таким чином, загальний обсяг такої підтримки може зрости до 82 млн доларів із лютого 2022 року та до понад 120 млн доларів із 2016 року. Про це повідомила пресслужба Держдепу США.

Зазначається, що це питання обговорювалося під час щорічного засідання Кібердіалогу Україна-США в Таллінні 1 червня.

У рамках діалогу делегація США підтвердила подальшу готовність до підтримки кіберзахисту України на тлі повномасштабного вторгнення РФ.

Як зауважили у Держдепі, кошти, виділені на зміцнення кібербезпеки, допомогли посилити спроможність України виявляти, стримувати й реагувати на кіберінциденти та загрози, а також надали підтримку для захисту критично важливих мереж та цифрової інфраструктури.