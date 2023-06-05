США хотят увеличить финансовую поддержку кибербезопасности Украины

Власти США сотрудничают с Конгрессом в предоставлении Украине дополнительных 37 млн долларов помощи для укрепления кибербезопасности. Таким образом, общий объем такой поддержки может возрасти до 82 млн долларов с февраля 2022 года и до более 120 млн долларов с 2016 года. Об этом сообщила пресс-служба Госдепа США.

Отмечается, что этот вопрос обсуждался на ежегодном заседании Кибердиалога Украина-США в Таллине 1 июня.

В рамках диалога делегация США подтвердила готовность к поддержке киберзащиты Украины на фоне полномасштабного вторжения РФ.

Как отметили в Госдепе, средства, выделенные на укрепление кибербезопасности, помогли усилить возможность Украины выявлять, сдерживать и реагировать на киберинциденты и угрозы, а также оказали поддержку для защиты критически важных сетей и цифровой инфраструктуры.