Боеприпасы с лазером и HAWK: США объявили о новом пакете военной помощи Украине

США выделяют очередной пакет военной помощи Украине на сумму $2,1 млрд. Вооружение будет направлено в рамках Инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности (USAI).

Об этом 9 июня сообщил Пентагон.

"Этот пакет демонстрирует неизменную преданность как критически важным краткосрочным потребностям Украины, так и долгосрочной возможности Вооруженных сил Украины защищать свою территорию и сдерживать российскую агрессию в долгосрочной перспективе", - говорится в сообщении американского оборонного ведомства.

В пакет включили:

боеприпасы для ЗРК Patriot;

системы ПВО HAWK и ракеты для них;

боеприпасы с лазерным наведением для ракетных комплексов;

105-мм и 203-мм артиллерийские снаряды;

беспилотные системы Puma.

Часть денег предусмотрена для финансирования мероприятий по обучению, техобслуживанию.

В Пентагоне уточняют, что это объявление является началом процесса заключения контрактов для предоставления дополнительных приоритетных возможностей Украине.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в сфере безопасности", - подчеркнули в Пентагоне.

Ранее американские СМИ сообщали, что объявление о предоставлении нового пакета помощи будет сделано в то время, когда военные аналитики заявляют о начале долгожданного контрнаступления Украины.

Выделение нового пакета помощи произошло после того, как президент США Джозеф Байден заверил, что у его страны будет финансирование для Украины столько, сколько понадобится.