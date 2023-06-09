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Боеприпасы с лазером и HAWK: США объявили о новом пакете военной помощи Украине
США выделяют очередной пакет военной помощи Украине на сумму $2,1 млрд. Вооружение будет направлено в рамках Инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности (USAI).
Об этом 9 июня сообщил Пентагон.
"Этот пакет демонстрирует неизменную преданность как критически важным краткосрочным потребностям Украины, так и долгосрочной возможности Вооруженных сил Украины защищать свою территорию и сдерживать российскую агрессию в долгосрочной перспективе", - говорится в сообщении американского оборонного ведомства.
В пакет включили:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- боеприпасы для ЗРК Patriot;
- системы ПВО HAWK и ракеты для них;
- боеприпасы с лазерным наведением для ракетных комплексов;
- 105-мм и 203-мм артиллерийские снаряды;
- беспилотные системы Puma.
Часть денег предусмотрена для финансирования мероприятий по обучению, техобслуживанию.
В Пентагоне уточняют, что это объявление является началом процесса заключения контрактов для предоставления дополнительных приоритетных возможностей Украине.
"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в сфере безопасности", - подчеркнули в Пентагоне.
Ранее американские СМИ сообщали, что объявление о предоставлении нового пакета помощи будет сделано в то время, когда военные аналитики заявляют о начале долгожданного контрнаступления Украины.
Выделение нового пакета помощи произошло после того, как президент США Джозеф Байден заверил, что у его страны будет финансирование для Украины столько, сколько понадобится.